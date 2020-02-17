"Туалетом сильно воспользовался": ЧП в поезде через Крымский мост шокировало народ

На прошлой неделе сообщалось о краже в поезде по маршруту
Санкт-Петербург – Севастополь. Неизвестный похитил два пледа в отсеке
плацкартного вагона. При этом по правилам постельное белье принадлежит
перевозчику – компании "Гранд Экспресс".
Россияне возмущены произошедшим и не могут сдержать эмоции. Гневные комментарии оставляют и читатели "Дни.ру". "Весь Крымский мост растащат на сувениры!" – написал анонимный пользователь.
Другие напомнили, что поступок злоумышленника подпадает под статью 158 Уголовного кодекса "Кража". "На лагерный шконарь "от звонка до звонка", – возмущается Андрей Чупров.
А некоторые не видят в произошедшем ничего особенного. "Я уж думал, кто-то туалетом сильно воспользовался во время движения по Крымскому мосту. А так, подумаешь, плед стащили", – отметил анонимный комментатор, напомнив, что россияне за границей не прочь поживиться имуществом отеля – полотенцами, постельными принадлежностями.
Были и те, кто попытался оправдать поступок воришки. "Хочется простому человеку хоть что-то оставить себе на память от прикосновения к сему чуду. То ли еще будет, когда наступит лето", – полагает комментатор.
Напомним, что злоумышленник пойман. Им оказался житель Ростовской области. Мужчина признался в совершении преступления и вернул постельные принадлежности. Также ему предстоит выплатить штраф в пятикратном размере похищенного имущества.
Поезда через Крымский мост запустили в конце декабря прошлого года. Сейчас составы ходят от Санкт-Петербурга до Севастополя и из Москвы в Симферополь. К лету ожидаются новые маршруты.
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