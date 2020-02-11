"Откуда такая стоимость?": россияне в ужасе от поездов через Крымский мост

Особое возмущение у людей вызывает стоимость билетов на
поезда через Крымский мост. "Откуда такая стоимость ЖД билета? Севастополь
– Санкт-Петербург, купе, нижняя полка – 7500!" – недоумевает пользователь
социальной сети "ВКонтакте" Юлия К.
Цены на поезда "Таврия" женщина сравнила со стоимостью полета на самолете. По ее словам, она очень соскучилась по поездкам в поезде, но цена ее шокировала. "Думала, ну, тысяч пять точно будет. Но 7500..." – возмутилась Юлия К.
Под сообщением возмущенной пользовательницы завязалась оживленная дискуссия. Комментатор Вадим В. привел в пример поезд из Санкт-Петербурга до Адлера. По его словам, билет на начало апреля стоит 6,3 тысячи рублей.
Другие посчитали стоимость билета на поезд через Крымский мост вполне обоснованной: вагоны очень комфортные. К тому же, состав преодолевает более двух тысяч километров. По мнению Рустама Г., к цене билета можно смело прибавить 3-4 тысячи рублей.
Негодование из-за ценовой политики перевозчика пользователи Сети выражали еще в декабре, когда по Крымскому мосту открылось железнодорожное сообщение. По мнению некоторых пассажиров, за те же деньги можно приобрести билет на самолет. От Москвы до Крыма лайнер летит около трех часов, тогда как в поезде придется провести более 30.
Есть претензии и к удобству поездов. Люди жаловались на отсутствие в купейных вагонах откидных сидений. Ими бы воспользовались те, кто не спит ночью, считают пользователи.
Железнодорожное сообщение через Крымский мост было запущено 23 декабря. Пока составы ходят по двум маршрутам: Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь.
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