"Откуда такая стоимость?": россияне в ужасе от поездов через Крымский мост

Железнодорожное сообщение через Крымский мост запустили в декабре прошлого года. Люди охотно пользуются комфортабельными поездами "Таврия". Но есть одно "но": некоторые пассажиры недовольны ценовой политикой перевозчика.



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