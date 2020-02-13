"Показушники чертовы": позорный случай в поезде через Крымский мост добил россиян

Инцидент произошел в поезде из Санкт-Петербурга в
Севастополь. Проводник сообщил о пропаже двух пледов в одном из отсеков
плацкартного вагона. По правилам, все имущество поезда принадлежит компании -
оператору перевозок.
Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что в отсеке ехали четверо мужчин. Но к тому моменту они уже сошли с поезда на станции Багерово. Это первый остановочный пункт на полуострове после проезда Крымского моста.
Злоумышленником оказался житель Ростовской области. Он сознался в совершении преступления и отдал сотрудникам полиции украденные пледы. Теперь мужчина должен выплатить штраф в пятикратном размере стоимости похищенного имущества.
Позорный инцидент возмутил россиян. Пользователи Сети принялись строчить гневные комментарии. "Ничего хорошего для людей сделать нельзя: все растащат, сломают", – недоумевала Марина А.
Эмоционально отреагировала на произошедшее и пользователь Олеся Е. "Пипец. Показушники чертовы: одеяла нет, зато в купе катается. Ходят с айфонами и жрут макароны по 11 рублей. Тьфу прям", – возмутилась комментатор.
Железнодорожное движение через Крымский мост открылось в декабре прошлого года. Сейчас составы ходят по двум маршрутам: Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь. К лету компания-перевозчик планирует добавить новые направления.
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