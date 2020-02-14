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Общество

Сретение Господне: что нельзя делать 15 февраля

Фото: pixabay.com
Согласно церковному календарю 15 февраля православные христиане отмечают Великий праздник Сретения Господня. В чем символический смысл торжеств, а также какие традиции и запреты действуют в этот день, читайте в материале "Дни.ру".
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История

В переводе со старославянского слово "сретение" следует перевести как "встреча". Праздник отмечается на 40 день от рождества Христова. В этот день, по преданию, дева Мария вместе с мужем Иосифом прибыла в Иерусалим для проведения обряда посвящения в храме. Там им встретился старец Симеон.

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 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Считается, что Симеон родился за три столетия до прихода Спасителя. Он был в числе тех мудрецов, которых египетский царь Птолемей II нанял для перевода на греческий Ветхого Завета.

При работе над книгой пророка Исаии святой наткнулся на фразу, которую принял за ошибку. Там было написано: "Се Дева во чреве приимет родит Сына". Рассудив, что речь идет об описке, ведь Дева родить не может, он захотел при переводе исправить этот момент и написать вместо этого "Жена".

В этот момент ангел остановил руку Симеона и дал понять, что никакой ошибки в этом нет. После этого он пообещал, что старец не умрет до тех пор, пока лично не увидит исполнение этого пророчества. И, вопреки человеческой природе и законам жизни, он прожил 300 лет, в ожидании этой встречи.

Увидев младенца Иисуса, Симеон понял, что его ожиданию пришел конец. Этот момент принято считать аллегорией на встречу человечества с Иисусом, а также на смену Ветхого Завета, который символизирует святой Симеон, на Новый, который принес с собой Спаситель.

Изначально Сретение Господне воспринималось не как самостоятельное торжество, а как день, которым завершается 40-дневный цикл после Богоявления. Однако со временем торжества стали сравнимы с Пасхальными.

Православный календарь указывает, что этот праздник относится к числу двунадесятых, то есть имеющих прямое отношение к событиям из жизни Иисуса Христа. И хотя он и относится к числу Господских праздников, по сопутствующему ему богослужению походит скорее на Богородичный. Даже на иконах праздника изображения Христа и Божьей Матери по своей значительности равны.

Фото: Дни.ру

Громницы: народные приметы и обычаи

В народе сохранилось два ответа на вопрос, какой праздник 15 февраля. Кроме церковного Сретения многие помнили, что эта дата носит название Громницы. Свечи, освященные в этот день, использовали для защиты дома от грозы. Также их считали защитой для души умершего человека от злых сил.

Крестьяне считали, что сретенские морозы – последние за зиму, и в дальнейшем будет только теплеть. Впрочем, если в этот день будет метель, то, верили в народе, приход весны все же задержится.

Если на улице начиналась капель (Зима весну заморозить хочет, а сама от своего хотенья только потеет), то стоило ждать хорошего урожая пшеницы. Безветренная и солнечная погода сулила много работы сборщикам льна. А ветер намекал, что в накладе не останутся владельцы фруктовых деревьев.

Что нельзя делать на Сретение 15 февраля

Русский народ с неодобрением относился к воровству в любое время, однако пойти на это преступление в Великий церковный праздник, согласно представлению крестьян, означало накликать на себя жуткую беду. Такой человек расстанется со всем, что успел накопить за свою жизнь.

Ссориться с другими людьми или просто сквернословить на Сретение тоже нельзя. Под запретом 15 февраля и гадания, а также прочие магические ритуалы, которые ушлые гадалки любят связывать с церковными праздниками. На самом деле все это – большой грех, особенно в светлый день.

Заниматься тяжелой, грязной работой, убираться в доме, трудиться также не рекомендовалось. Праздник необходимо посвятить отдыху и постараться провести время максимально радостно.

Еще один запрет на 15 февраля связан с поверьем, что после сретенских морозов пускаться в дальний путь на санях было небезопасно – погода могла перемениться в любой момент. В народной памяти это логичное поведение сменилось осторожным отношением к продолжительным путешествиям именно на Сретение.

Фото: Дни.ру

Именины 15 февраля

  • Василий.
Автор: 14 февраля 2020, 06:18

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