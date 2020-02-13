Женщины в России предпочитают традиционно получать на 14 февраля цветы и украшения. А вот сертификаты на процедуры им не по душе, говорят данные исследования компании "Эвотор".
По словам эксперта, важно, чтобы подарок был вручен от души и по велению сердца, а не в формате требований. Просить подарки ни в коем случае нельзя, отмечает Кульгавчук. Он напомнил, что День влюбленных – это праздник для двоих, сообщает "Вечерняя Москва".
Говоря о том, что подарить на День святого Валентина, сексолог подчеркнул, что презент должен быть уместным. По его словам, важно соблюдать границы, если люди недавно познакомились. К таковым относятся аксессуары из интим-магазинов и нижнее белье. "Секрет в том, что переборщить с откровенными подарками можно, а с романтикой – никогда", - отметил эксперт.
Сексолог назвал беспроигрышный вариант подарка на День святого Валентина. "Цветы будут уместны для всех, как и нежность, внимание", – считает Кульгавчук.
Что касается подарков для мужчин на День святого Валентина, то это могут быть традиционные презенты. Такие, как наборы для бритья или одеколон. И все же, по мнению сексолога, лучше вкладываться в мероприятия, а не в вещи. Это может быть выход в театр, на прогулку или в ресторан.
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