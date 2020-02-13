День святого Валентина: история праздника 14 февраля

Валентинов день, День всех влюбленных и День святого Валентина – современное общество без запинки ответит на вопрос, какой праздник отмечается 14 февраля. Хорошо известны и традиции и обычаи. Однако более глубокого понимания сущности этого торжества у людей найти проблематично.



История

Несмотря на то, что День всех влюбленных, отмечающийся 14 февраля, не имеет отношения к религиозным праздникам, свое название он получил в честь почитаемого и католиками, и православными Валентина Римского. Считается, что этот раннехристианский святой, будучи армейским врачом и священником, вопреки распоряжению императора Клавдия II Готского (Марка Аврелия Валерия Клавдия), обручал легионеров с их невестами. За этого он был приговорен к смертной казни.

Отмечается, что уже в высоком средневековье фигура святого Валентина и история его жизни начали обрастать новыми подробностями и специфическими легендами. Многие из позднейших версий легли в основу современной интерпретации праздника.

Окончательно традиция празднования стала закрепляться под влиянием английской и французской литературы XIV века. Как коммерческий проект со многими современными атрибутами – валентинками и романтическими подарками – он был известен уже в начале XX века. Сейчас 14 февраля отмечается как День всех влюбленных во многих странах мира.

Церковный взгляд

14 февраля католики не проводят никаких специальных служб, посвященных святому. Римско-Католическая церковь указывает, что праздник является частью народной традиции, а не церковного календаря. В православии дата почитания святого Валентина назначена на 19 июля, а многие церковные иерархи относятся к празднованию Дня всех влюбленных с предубеждением.

Откуда возник обычай дарить валентинки

Валентинка – короткое любовное послание на небольшой открытке, чаще всего в форме сердца. Она позволяет человеку выразить свои чувства как анонимно, если таково его желание, так и обозначив свою личность.

По одной из легенд, будучи заточенным в тюрьме, Валентин познакомился с прекрасной девушкой по имени Юлия. Она была дочерью его тюремщика. Перед казнью он написал ей письмо с любовным признанием. Валентинку она получила и прочитала уже после того, как священника казнили.

Впрочем, отмечается, что создание первой валентинки в современном понимании этого слова приписывается герцогу Орлеанскому Карлу I. Будучи в заточении в 1415 году он составлял письма с признаниями в любви к собственной супруге.

Языческие корни

Примечательно, что на Руси никаких следов связи 14 февраля и имени святого Валентина долгое время замечено не было. Этот день, согласно церковному календарю, посвящался святому Трифону. Тем не менее, в народе считалось, что девицам сегодня стоит молиться о хорошем муже.

На Западе же вспоминают, что задолго до возникновения христианства в это время в Риме праздновались так называемые луперкалии. Языческий праздник был связан с женским плодородием и "лихорадочной" любовью. По традиции молодые люди голышом бегали по городу и хлестали встречных девушек специально изготовленными для этих целей бичами. Те, впрочем, не прятались от ударов, а охотно подставлялись – считалось, что это обеспечит им легкие роды и плодовитость. Под конец торжеств без одежды оставались не только мужчины, но и женщины.

Луперкалии пользовались огромной популярностью как у простого люда, так и у знатных горожан. Их влияние было таково, что отмечали их и спустя пять столетий после рождения Иисуса. Считается, что для борьбы с языческим пережитком Папы Римские ввели замещающую традицию, в основе которой оказался христианский святой.