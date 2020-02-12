Стало известно о запрете празднования Дня святого Валентина в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в школах отмечать День святого Валентина. С инициативой он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости.
По словам депутата, праздник лишен глубины и мудрости и может сформировать у подростков ложные представления о любви. "Пластиковость" и потребительская сущность этого "праздника" крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств", – заявил Милонов.
Напомним, в прошлом депутат Госдумы уже негативно высказывался о Дне всех влюбленных. Милонов назвал праздник "чудовищной пошлостью" и добавил, что он десакрализирует понятие "любовь", передает URA.ru.
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