Российские женщины назвали лучшие подарки на 14 февраля

Эксперты собрали статистику по продажам товаров и услуг в России в 14 февраля – День святого Валентина, который традиционно называют Днем всех влюбленных. На основе полученных данных специалисты выяснили, какие подарки предпочитают российские женщины, сообщает телеканал "360".
Ожидаемой популярностью пользуются цветы – их жители покупают в пять раз чаще, чем в обычные дни. На втором месте находятся украшения и ювелирные изделия. Аналитики отмечают, что их предпочитают покупать уже после праздника – 15 февраля. А вот салоны красоты оказались невостребованными – их посещаемость в День святого Валентина меняется слабо, передает РИА "Новости".
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