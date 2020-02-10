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Общество

Лаврентьев день: гадания и приметы на 11 февраля

Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Церковный календарь говорит верующим о том, что 11 февраля отмечается праздник почитания епископа Туровского Лаврентия, которого также называют Печерским. В народе считали, что в этот день нужно гадать о погоде.
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История святого

Святитель Лаврентий не только был епископом Русской православной церкви в Туровской епархии. Известен он и как затворник Печерский.

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О ранних годах святителя известно немного. Рассказывают, что он родился в городе Турове или его окрестностях в знатной – боярской или княжеской – семье. Родители-миряне воспитали его в православной вере, и, повзрослев, юноша постригся в монахи.

С разрешения настоятеля своего первого монастыря Лавренитий из Турова пешком дошел до Киева, где стал затворником в маленькой келье в Киево-Печерском монастыре. Там он подвергался многочисленным искушениям, которым мужественно и непреклонно противостоял.

Своим смирением и молитвами святитель получил дар исцелять людей от телесных и душевных болезней и изгонять бесов. Глубокая вера монаха привлекла внимание Киевского митрополита. Он назначил Лаврентия епископом на Туровскую кафедру.

О том, как верующие относились к святителю, говорит тот факт, что местночтимым святым уже вскоре после своей кончины в 1184 году. Его нетленные мощи находятся в пещерах Киевско-Печерской лавры. 

Необычные традиции на 11 февраля

В народе причудливо сочетались православная вера и языческие представления об устройстве мира. В частности, крестьяне верили, что вокруг них ходят ведьмы, которые своей магией могут им навредить.

Считалось, что особый ритуал у служительниц нечистой силы припасен и на 11 февраля. Люди считали, что ведьмы устраивают залом сухой травы под снегом. Занимались этим они не просто так, а для того, чтобы навести порчу на хозяина двора или поля.

Чтобы избежать этой угрозы, считалось, необходимо воткнуть по углам участка чертополох. Злые силы боятся этой травы и не станут колдовать в защищенном пространстве. По другим версиям, для борьбы с ведьмами требовался засушенный зверобой, причем такой, который был собран на Ивана Купалу.

Не отвечая на вопрос, какой праздник 11 февраля, в народе считали, что есть в этот день еще один обычай, связанный с привлечением в дом счастья. Для этого, были уверены наши предки, хозяйка должна испечь кулебяку, которой она накормит всех членов семьи, а остатки отдаст домашним животным.

Лаврентьев день: народные приметы

Гадали 11 февраля по луне. Если в этот день луна шла в рост, то первую половину следующего месяца погода будет точно такой, какой она была сегодня. Если же праздник выпал на новолуние, то погода будет соответствовать второй половине месяца.

Дым из трубы коромыслом обещает тепло. Шум деревьев в лесу предупреждает – ветер усилится. А вот дрова, если они плохо разгораются, намекают на скорую оттепель. Об этом говорят и снежные хлопья, увеличившиеся в размерах.

Именины 11 февраля

  • Авив,
  • Афраат,
  • Варсимей,
  • Герасим,
  • Дмитрий,
  • Иван,
  • Игнатий,
  • Иона,
  • Иперихий,
  • Константин,
  • Лаврентий,
  • Леонтий,
  • Лука,
  • Мокий,
  • Паригорий,
  • Питирим,
  • Роман,
  • Сильван,
  • Фафуил,
  • Филофей,
  • Юлиан,
  • Яков.
Автор: 10 февраля 2020, 07:57

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