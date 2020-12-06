Сделано заявление о закрытии Турции на новогодние праздники

Турция принимает российских туристов с лета этого года, несмотря на пандемию коронавируса. До декабря в курортной стране не было жестких ограничений. С 1-го числа они все-таки появились. Например, местные власти ввели комендантский час и запретили людям выходить на улицу в выходные дни, пишут "Известия".
Конечно, эти правила не касаются отдыхающих. Так или иначе, российским туристам все-таки стоит отказаться от отдыха в Турции в новогодние праздники. Виталий Милонов в беседе с журналистами отметил: закрыть курортную страну на некоторое время стоит во избежание заражения коронавирусом.
По мнению депутата, россиянам следует провести этот Новый год с родными и близкими. Также он добавил, что в текущем сезоне дети остались без кружков, поэтому родителям следует больше времени уделять отпрыскам. По этой же причине Милонов выступает против сокращения новогодних праздников.
Также депутат заговорил о жителях России, которые испытывают финансовые трудности в преддверии 2021 года. Виталий Милонов считает, что за благосостояние людей должны нести ответственность региональные власти.
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