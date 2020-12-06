Сделано заявление о закрытии Турции на новогодние праздники

Авиасообщения между Турцией и Россией должны быть ограниченными в новогодние праздники. Такого мнения придерживается депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Он объяснил, почему россияне не должны лететь в курортную страну в ближайшее время.

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