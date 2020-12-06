Новости Белоруссии Новый год - раздаем подарки Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Воскресенье
6 декабря
Лента новостей
17:05
Взбешенный Киркоров устроил взбучку на "Песне года"
16:51
"Вдруг будет еще один ребенок": Сосо Павлиашвили отказался идти в ЗАГС
16:47
Facebook заблокировал рассказавшего о внешнем управлении Украиной соратника Зеленского
16:26
Воробей с опасным симптомом едва не выгнали со съемочной площадки
16:12
"Не пришлась "ко двору" Большого театра": Волочкова обнародовала архивные видеозаписи
15:44
"Непонятно, как бороться": Ольг Тиньков о тяжелой схватке со смертельным недугом
15:17
Сделано заявление о закрытии Турции на новогодние праздники
14:52
"Его убил товарищ": Скончался известный российский режиссер
14:37
"Ему навсегда осталось 25,5": Безрукова вспомнила об усопшем наследнике
14:36
"Если бы 2020 год был фейерверком": В Сети появилось видео крупного пожара на рынке с пиротехникой
14:20
"Никогда этого не делайте!": Сделавшая аборт Ваенга обратилась к женщинам
13:57
Лучший актер десятилетия: между Хабенским и Петровым разразилась нешуточная борьба
13:43
Собянин раскрыл масштабы вакцинации от коронавируса в Москве
12:28
"Пусть приходит к вам во снах": в семье Яковлевой горе
12:21
Зудина довела Кудрявцеву до слез
11:59
Алла Пугачева лишилась парика в середине концерта
11:45
В Сеть слили видео смеющихся над Лукашенко силовиков: Вооружил *** сына до зубов
10:50
"Потеряла ребенка по его желанию": обиженная первая жена вычеркнула Кобзона из жизни
10:48
"Дадите мне денег на операцию": Лариса Голубкина срочно госпитализирована
10:40
Шаловливый Петросян нашел замену Брухуновой
07:29
"Глаза застилали слезы!": мать Тимати откровенно о судьбоносном романе
04:35
К чему снится много женщин
02:11
Осужденного извращенца Вайнштейна в тюрьме тайно навещает молодая красотка
00:08
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 декабря 2020 года
23:30
Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву
22:16
"В чем мать родила": Нюшу застали врасплох в эфире "Первого канала"
20:34
Скандальные звезды "Дома-2" распрощались с шикарной жизнью
18:14
Живет в бабкином доме: нищенствующей в деревне звезде "Дома-2" указали на место
18:13
Дочь Маликова произвела фурор своим видом
18:01
Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
17:52
Никаких съемок и концертов: Успенская пошла на крайние меры из-за пандемии коронавируса
17:37
"Нам пришлось усыновить": Рыбин и Сенчукова сделали неожиданное признание
17:27
"Все время об этом думаю": Ахеджакова заговорила о смерти
17:20
Путин исполнит мечты участников Всероссийской акции "Елка желаний"
17:00
Михаил Боярский о знаменитой роли: Д’Артаньян – убийца
16:54
Путин отблагодарил победителя конкурса "Большая перемена"
16:25
"Мало ли что он хочет": вдова Алексея Баталова отказалась от родственника
16:17
"Сколько можно гавкать?": Шнуров сделал важное заявление
16:04
Путин поддержал запуск волонтерского проекта "Новый год в каждый дом"
15:53
Эксперт: В январе Кремль принудит Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей
14:37
Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium за нарушения мер профилактики коронавируса
14:22
Ротару вернулась в Россию ради денег на фоне бушующего коронавируса
14:00
"Мы все получим этот вирус": врач об эпидемиологической ситуации в России
13:58
Избранница Петрова о грязном эпизоде с Асмус: Испанский стыд
13:31
Рост цен в России превысил все ожидания
13:24
Ягудин публично унизил Плющенко на льду
13:16
Покинувшая Белоруссию Алексиевич о диктатуре Лукашенко: Страна превратилась в военный лагерь
13:14
Не спускала с него глаз: Сафин пришел на праздник к Боне с другой
13:00
Ургант припомнил Киркорову роскошную пирушку в разгар смертельной пандемии
12:34
"Сижу реву, как дура": Ивлеева узнала об измене Элджея
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Москва недовольна тем, что Лукашенко не выполняет данные Путину обещания
65-летняя Долина в мини-шортиках вызвала оторопь
Покинувшая Белоруссию Алексиевич о диктатуре Лукашенко: Страна превратилась в военный лагерь
Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву
Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
Ротару вернулась в Россию ради денег на фоне бушующего коронавируса
Общество
Сделано заявление о закрытии Турции на новогодние праздники

Сделано заявление о закрытии Турции на новогодние праздники

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Авиасообщения между Турцией и Россией должны быть ограниченными в новогодние праздники. Такого мнения придерживается депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Он объяснил, почему россияне не должны лететь в курортную страну в ближайшее время.
прочитано 6367 раз

Турция принимает российских туристов с лета этого года, несмотря на пандемию коронавируса. До декабря в курортной стране не было жестких ограничений. С 1-го числа они все-таки появились. Например, местные власти ввели комендантский час и запретили людям выходить на улицу в выходные дни, пишут "Известия".

ПО ТЕМЕ

Зимняя сказка в Турции: где отметить новогодние праздники

Во фруктах из Турции нашли опасного вредителя

 Виталий Валентинович Милонов

Виталий Валентинович Милонов депутат Госдумы

Конечно, эти правила не касаются отдыхающих. Так или иначе, российским туристам все-таки стоит отказаться от отдыха в Турции в новогодние праздники. Виталий Милонов в беседе с журналистами отметил: закрыть курортную страну на некоторое время стоит во избежание заражения коронавирусом.

По мнению депутата, россиянам следует провести этот Новый год с родными и близкими. Также он добавил, что в текущем сезоне дети остались без кружков, поэтому родителям следует больше времени уделять отпрыскам. По этой же причине Милонов выступает против сокращения новогодних праздников.

Также депутат заговорил о жителях России, которые испытывают финансовые трудности в преддверии 2021 года. Виталий Милонов считает, что за благосостояние людей должны нести ответственность региональные власти.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 6 декабря 2020, 15:17 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Закройте Турцию, чтобы эти б...ди не летали туда и не везли нам заразу.
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
Эксперт: В январе Кремль принудит Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей
Покинувшая Белоруссию Алексиевич о диктатуре Лукашенко: Страна превратилась в военный лагерь
Политолог: Москва недовольна тем, что Лукашенко не выполняет данные Путину обещания

Шоу-бизнес

Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву
"В чем мать родила": Нюшу застали врасплох в эфире "Первого канала"
Скандальные звезды "Дома-2" распрощались с шикарной жизнью
Живет в бабкином доме: нищенствующей в деревне звезде "Дома-2" указали на место

Проишествия

"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Не пришлась "ко двору" Большого театра": Волочкова обнародовала архивные видеозаписи

Скандальные кадры были сняты около 20 лет назад
Общество

"Дни.ру" раздают подарки: 10 умных часов для женщин

Порадуй себя перед Новым годом
Шоу-бизнес

Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву

Появление 73-летней певицы произвело фурор
Шоу-бизнес

Осужденного извращенца Вайнштейна в тюрьме тайно навещает молодая красотка

Новая подруга осужденного кинопродюсера вызвала общественный резонанс

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+