"Тревогу вызывает": Путин о сложностях с выплатами по коронавирусу

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин дает Большую пресс-конференцию с элементами Прямой линии. Среди множества вопросов, на которые ответил российский лидер, одним из самых волнительных стал вопрос о новых выплатах.

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