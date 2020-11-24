В России запущен профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты"

24 ноября стартовал новый Всероссийский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" – конкурс "Учитель будущего. Студенты". В этот же день открылась регистрация участников проекта на сайте конкурса Studtek.ru.



Желающие смогут подать заявки до 25 января 2021 года. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения России.



Идея запустить конкурс для будущих учителей появилась в январе этого года в рамках встречи президента России Владимира Путина с учащимися образовательного центра для одаренных детей "Сириус". Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка перспективных обучающихся по педагогическим и иным программам высшего образования. Принять участие в конкурсе смогут не только студенты педагогических вузов, но и обучающиеся другим профессиям, а также те, кто планирует связать свою карьеру с педагогикой.

К участию в конкурсе приглашаются студенты, которые учатся на третьем-четвертом курсах бакалавриата или первом-втором курсе магистратуры. Конкурс будет проходить в три этапа: регистрация и заочный отборочный этап, очные межрегиональные полуфиналы и финал.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса, который пройдет в феврале следующего года, будет включать три блока: предметное тестирование (участники выбирают предмет своей специализации), оценку функциональной грамотности (на основе методик международных сравнительных исследований качества образования TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), а также тест на общую эрудицию. На основании этого этапа будут определены участники, прошедшие в межрегиональные полуфиналы.

Студенческий трек будет отличаться от основного конкурса. Прежде всего, он будет индивидуальным, хотя некоторые задания нужно будет выполнять командой. Межрегиональные полуфиналы будут комбинированными. Они пройдут в очном и заочном формате в трех регионах на базе педагогических вузов. На этом этапе конкурсантов ждет в большей степени оценка soft skills. Финал мы запланировали на второй квартал будущего года. Главным испытанием на нем станет настоящий урок с детьми.

Победители смогут пройти специальную образовательную программу в Мастерской управления "Сенеж", а их наставниками станут руководители ведущих образовательных учреждений из топ-500 "Лучших школ России". На полуфиналах, которые пройдут в трех городах, студентам предстоят конкурсные испытания, включающие индивидуальные и командные задания. Они будут проверять уровень предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. Профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".