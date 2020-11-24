В России пройдет открытый урок "Большая перемена": больше, чем конкурс"

Конкурс "Большая перемена" объединил более одного миллиона
школьников, став пространством возможностей для старшеклассников всей страны.
Об итогах первого сезона и будущем самого масштабного
конкурса в истории современной России расскажут победители "Большой перемены" и
педагоги-наставники.
Гостями открытого
урока станут Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, народный артист
России, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков
и журналист, телеведущий Эрнест Мацкявичюс.
Организаторами
открытого урока выступают Всероссийский конкурс для школьников "Большая
перемена", Министерство просвещения России и Институт изучения детства, семьи
и воспитания РАО. Целью конкурса является дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.
С 31 октября по 5 ноября в МДЦ "Артек" состоялся финал первого сезона "Большой перемены". Победителями стали 600 старшеклассников. Учащиеся 11-х классов получили по одному миллиону рублей. Эти деньги они смогут направить на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в ВУЗ.
Учащиеся 9-10 классов получили по 200 тысяч рублей. Средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. 1200 финалистов конкурса получат путевки в "Артек".
20 лучших школ получат по два миллиона рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получат по 150 тысяч рублей. Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон "Большой перемены" стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.
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