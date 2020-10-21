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Бориса Корчевникова погнали в шею после обнародования неожиданного фото

Бориса Корчевникова погнали в шею после обнародования неожиданного фото

Борис Корчевников. Фото: www.instagram.com/b.korchevnikov/
Борис Корчевников на днях побывал на Украине. Однако пробыл он там недолго. Появилась информация, что популярного российского телеведущего заставили покинуть страну.
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Борис Корчевников успевает не только руководить религиозным телеканалом "Спас" и брать интервью и знаменитостей в программе "Судьба человека", но и путешествовать. Шоумен посещает различные страны, где особое внимание уделяет местным церквям.

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Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Недавно популярный телеведущий побывал на Украине. Об этом стало известно после того, как он опубликовал несколько фотографий, одно из которых он сделал в Киеве. Судя по комментариям, поклонники не ожидали увидеть там своего любимца. Вот только путешествие Бориса Корчевникова вскоре закончилось. Появилась информация, что шоумена заставили покинуть страну.

Как сообщает пресс-служба украинской государственной пограничной службы, Борис Корчевников ранее посещал Крым, поэтому ближайшие три года ему нельзя будет появляться на Украине. Выяснилось, что популярного ведущего посадили на самолет, который улетел из Киева в столицу Турции Стамбул.

Предполагалось, что таким маршрутом Борис Корчевников вернется в Россию. Но не тут-то было. Далее шоумен опубликовал фотографию, сделанную в Черногории. На снимке телеведущий держит старинный кирпич, который для большей сохранности поместили в специальный ящик.

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Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov)

"Цетинье. В местном монастыре хранят этот кирпич, положенный в основание храма, который должны были построить на деньги русского царя Николая Второго. Но наша революция изменила планы. Дальше этого кирпича дело не пошло. На месте, выбранном для храма, до сих пор пусто", – сообщил Борис Корчевников.

Автор: 21 октября 2020, 14:38 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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