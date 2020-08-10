Звезда сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук молит о помощи после трагедии

Звезда сериала "Крепостная" рассказала о несчастье, которое обрушилось на ее близких. Родовое гнездо актрисы Катерины Ковальчук уничтожил огонь.

По словам знаменитости, в доме, где прошло ее детство, случился пожар. Возгорание началось рано утром, когда семья актрисы мирно спала. Бабушка Катерины Ковальчук первой почувствовала неладное, она успела разбудить всех, кто находился в здании. Родственники звезды сериала "Крепостная" успели выбраться из огня. К сожалению, в панике семейство забыло о кошках, животные погибли.

Выехавшие на место пожарные потушили огонь. Согласно заключению эксперта, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

"Дом, которому было 115 лет, в котором они жили еще с дедом, в который вся семья приезжала на каникулы, тот самый, что был ВСЕМ для бабушки, всей ее жизнью, дом, от которого, к сожалению, остались одни воспоминания... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – рассказала звезда сериала "Крепостная" в личном микроблоге.

Артистка сообщила, что несчастье случилось 1 августа в селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми. Вот уже неделю она и другие родственники пытаются помочь бабушке, которая осталась без крыши над головой. Катерина Ковальчук оказала родственнице материальную поддержку. В ближайшее время она вновь посодействует погорельцам финансово.

Обратилась звезда сериала "Крепостная" и к поклонникам. Артистка попросила неравнодушных людей помочь ее родственникам, например, стройматериалами. Также Катерина Ковальчук опубликовала реквизиты для желающих перечислить финансовую помощь.

Отметим, что спустя время Катерина Ковальчук в "Сторис" своего "Инстаграм" поблагодарила поклонников за поддержку. Также звезда сериала "Крепостная" ответила на критику. Ранее интернет-обыватели упрекнули артистку, дескать, она сама в состоянии помочь родне. По словам звезды сериала "Крепостная", слухи о ее достатке сильно преувеличены. Сейчас артистка сидит без работы.