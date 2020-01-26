Коронавирус добрался до России? В Москве госпитализировали китайцев с высокой температурой

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы. "У них диагностирована высокая температура", – цитирует источника ТАСС.
Уточняется, что предварительно китайцам поставлен диагноз ОРВИ. 20 иностранцев в составе группы приехали в Москву несколько дней назад. В настоящее время их обследуют медики
По данным Reuters, распространение нового коронавируса ускоряется. Китайский лидер провел экстренное совещание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по вопросам профилактики и борьбы с эпидемией пневмонии нового типа. Он призвал органы властей на всех уровнях усилить контроль над распространением заболевания.
"Жизнь имеет первостепенное значение. Когда вспыхивает эпидемия, раздается команда. Предотвращать и контролировать заболевание – это наша обязанность", – приводит агентство "Синьхуа" слова Си Цзиньпина.
Ранее сообщалось, что в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга доставили еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус, вспышка которого произошла в Китае. До этого врачи выписали еще двоих людей, чьи симптомы также вызывали тревогу.
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