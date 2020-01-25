Коронавирус больно ударил по Наталье Водяновой

Наталья Водянова с семьей потеряли миллиарды долларов. Виною тому – смертельная болезнь, бушующая в Китае.



Будущий свекор российской супермодели Бернар Арно потерял титул самого богатого человека планеты. Еще в начале года он

Оказался на вершине заветного списка Форбса с 117 миллиардами долларов.

Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Новости о болезни вызвали панику на биржах, сообщает сайт "Комсомольская правда". В результате мужчина за несколько дней потерял 3,7 миллиарда долларов и отдал пальму первенства главе Амазона Безосу.

Дело в том, что товар будущего свекра Натальи Водяновой специфичен – это предметы роскоши. А в дни эпидемий людям не до шика. И все же, Арно скорее всего вернет свое первенство после спада паники.

Напомним, ранее супермодель и фалантроп рассказала о фотосессиях, в которых принимала участие. По ее признанию, иногда на съемках приходилось делать странные вещи. Так, в одной из рекламных кампаний джинсов Наталья Водянова приложилась губами к ягодицам лежащего на животе мужчины.