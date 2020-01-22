"Что за уроды?": Путин разразился гневной речью

Президент России резко высказался об организаторах "групп смерти" в социальных сетях. Владимир Путин назвал людей, провоцирующих подростков на суицид, "уродами".
Во время беседы с представителями общественности Липецкой области президент признался, что не догадывался о существовании таких сообществ. "По поводу "групп смерти". Что за уроды? Откуда они берутся?", – цитирует Владимира Путина "Интерфакс".
В связи с этим президент поручил новому министру просвещения Сергею Кравцову продумать курс "Основ безопасности жизнедеятельности" для младших и старших классов. Глава страны добавил, что специалисты должны составить полезные и грамотные учебники, сообщает "Царьград".
Популярные темы форума
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
про климакс
Хватит ныть про СССР
КРАХ!!!
Надо улучшать демографию
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!