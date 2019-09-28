Володин выразил соболезнования близким и коллегам Захарова

Захаров – легендарный худрук "Ленкома", замечательный педагог и человек неиссякаемой энергии, отметил Володин. "Марк Анатольевич стал значимой частью истории отечественного театра и кино", – передает слова спикера официальный сайт нижней палаты.
У Захарова был уникальный дар открывать таланты, он обладал огромной работоспособностью, сказал Володин. Среди учеников мэтра отечественного кино были известные режиссеры и всенародно любимые актеры, подчеркнул спикер Госдумы.
Выдающиеся постановки режиссера – "Юнона и Авось", "Поминальная молитва" и другие – отличались самобытным стилем, отметил Володин. Также он напомнил о всенародно любимых картинках, снятых Захаровым: "Обыкновенное чудо", "12 стульев", "Формула любви", Тот самый Мюнхгаузен".
Помимо творчества режиссер вел активную общественную и политическую деятельность, подчеркнул Володин. Он напомнил, что Захаров был избран народным депутатом СССР.
"Приношу глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам Марка Анатольевича Захарова", – сказал спикер Госдумы.
Марк Захаров длительное время боролся с тяжелой болезнью. В середине августа режиссера экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него двусторонее воспаление легких. О кончине мэтра отечественного кино сообщил руководитель Ленкома Марк Варшавер.
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