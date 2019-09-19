Дума приняла дополнительные меры по защите прав работников

Государственные инспекторы труда смогут взыскивать с работодателя долги по заработной плате в принудительном порядке. Соответствующий законопроект Госдума приняла в среду, 19 сентября. Это позволит защитить права работников, уверен спикер нижней палаты Вячеслав Володин.



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