Дума приняла дополнительные меры по защите прав работников

"Законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан
от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные
им выплаты", – сказал спикер парламентским журналистам.
По текущему законодательству работники могут обратиться в суд, напомнил Володин. Но для этого придется потратить время и найти деньги на оплату юристов, подчеркнул председатель нижней палаты, отметив, что у человека может не оказаться нужной суммы. Кроме того, работодатель может затянуть судебные тяжбы, что оставит работника без положенных средств.
"Это чревато рисками бедности и попадания в долговую кабалу с "займами до зарплаты"", – подчеркнул Володин.
После окончательного принятия и вступления законопроекта в силу у работника, помимо суда, появится возможность получить заработанные средства с помощью трудовой инспекции. Она составит исполнительный лист о принудительном взыскании. Большая часть компаний рассчитается с сотрудниками уже на этой стадии, уверен Володин.
#Заседание: Госинспекторы труда смогут принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленных, но фактически не выплаченных зарплат. Это позволит людям быстрее получить положенные им выплаты, сообщил Председатель ГДhttps://t.co/3nl5mHtTnt— Государственная Дума (@dumagovru) September 19, 2019
Также на пленарном заседании 19 сентября Госдума приняла законопроект, направленный на поддержку отечественных производителей вина. Им предоставят налоговые льготы, а также бюджетные субсидии на возмездной и безвозмездной основах. Появится возможность получения налогового вычета за использование отечественного сырья в производстве вина.
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