Поразительное сходство: найден двойник Брэда Питта

Зеленский захватил Раду Гороскоп Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Среда 7 августа
Лента новостей
14:18
"Ее отравили": Кравец рассказала про уголовный след в смерти Вербер
14:13
"Заводили сердце ребенку": знаменитый актер рассказал Корчевникову о трагедии в семье
13:25
В Вологде дачник нашел труп в канаве
13:17
София Ротару озвучила странный каприз
13:04
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
13:01
Зюганов: Дума может обсудить вмешательство в российские выборы 19 августа
12:33
Вербер перед смертью провела веселую ночь с Сафроновым
12:30
Володин оценил ход реставрации на Мамаевом кургане
12:29
"Больше вреда, чем пользы": стало известно о популярном методе диагностики рака
12:24
Ахеджакова о вышвырнутой Дорониной: Ее оскорбили, унизили...
12:19
Прокуратура разберется: баснословное добро покойной Вербер вызвало вопросы
12:07
Прибывший в Москву Квентин Тарантино заговорил о похоронах
12:02
"Похорон не будет": родные не могут разобраться с телом покойного Токарева
11:50
Есть жертвы: под Москвой автобус протаранил остановку с людьми
11:40
"Она не перенесет": матери-блокаднице боятся сообщить о смерти Вербер
11:36
"Прощай, Алла!": Пугачеву похоронили
11:31
Популярная певица-фрик оказалась на волоске от смерти
11:23
"Вывела меня!": Исаева сцепилась с Малышевой из-за ослепшей Гурцкая
11:16
Хамоватый Зеленский публично плюнул в лицо украинцам
10:49
Мать Бузовой сняли с известным певцом
10:08
Состояние резко ухудшилось: разбитого инсультом Гафта увезли в больницу
09:58
Под Москвой двухлетний ребенок заперся в квартире
09:43
Врач о смерти Аллы Вербер
08:57
Звезда "Дома-2" об интиме с Глюкозой
08:15
Спустя 17 лет: возможный убийца вернулся в дом Михаила Круга
08:11
Объявлено о возвращении бежавшего с позором Порошенко
06:31
"Не стоит осуждать людей за их выбор": известная ведущая вступилась за оплеванную Ротару
04:07
"Жуткий холод, травмы и постоянные ожидания": Дарья Повереннова рассказала о закулисье съемок
02:14
Назван элементарный способ спастись от слабоумия
00:16
"Королева!": Барановская в роскошном платье устроила танцы на берегу моря
22:11
Родные делят шикарное наследство Аллы Вербер
21:58
Объявлено о международном розыске сбежавшего Порошенко
21:51
Самолет известной певицы загорелся при посадке
21:45
"Не верю!" – 45-летнюю Высоцкую разнесли за романтическое фото с 81-летним Кончаловским
21:45
Влетел грузовик: сестра Эмина Агаларова попала в ДТП
21:35
Скучная и безликая: квартиру Бузовой рассмотрели под микроскопом
21:14
"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
21:02
"Троечница из ПТУ": Бородиной врезали за критику голливудской дивы
20:54
На браке Собчак и Богомолова поставили крест
20:32
"Трудно дышать": Валерия и Пригожин в шоке из-за жуткой трагедии
20:24
Дети всю ночь выхаживали слегшую Арбенину
20:12
Иностранных дипломатов зовут в Думу из-за попыток вмешаться в выборы
19:33
В центре Москвы неизвестные жестоко избили девушку и облили кислотой
19:20
Украина придумала замену российскому топливу
19:12
Страшная смерть Вербер: Началова забрала лучшую подругу
19:00
"Я плачу, горько плачу": Киркоров рыдает из-за внезапной смерти
18:34
"Зайчишки": народ растаял от трогательных фото Жасмин с детьми
18:32
"Люблю, скучаю, помню": Винокур растрогал снимком с кладбища
18:26
Актер из сериала "Интерны" набросился с ножом на прохожего
18:01
Обнародована причина смерти Аллы Вербер
17:56
Дима Билан сделал важное заявление об оставлении России
17:40
"Должна попробовать все": Бледанс в БДСМ-наряде довела до экстаза
17:31
В Ижевске водитель сбил подростка
17:10
Переломанная Караулова сообщила о боли
17:06
Разоткровенничавшаяся Борисова заикнулась о втором ребенке
16:58
Отказали все органы: умерла подруга Игоря Крутого
16:46
В Думе призвали расследовать зарубежное вмешательство в российские выборы
16:38
"Роскошная красотка": Макеева в модном наряде искупалась в комплиментах
16:37
В Подмосковье на помойке нашли сотни недоставленных писем
16:28
"Это практически предательство": Корчевников вскипел из-за подлости известного режиссера
16:07
"Безумно красиво": Айза Анохина покорила россиян новым имиджем
15:58
Один человек погиб в результате взрывов на складе в Красноярском крае
15:47
Рубль неожиданно вырос после стремительного падения
15:43
Виторган и его новая пассия уехали из России
15:33
В Уфе в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист
15:30
Роскошный особняк Маркл выставлен на продажу после расставания с мужем
15:00
Порошина раскрыла секрет своего маленького сына
14:59
Делала ЭКО и закачивала растворы в живот: Малахов узнал новые факты о "беременной от Киркорова"
14:56
Определены опасные для жизни марки ряженки
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 августа 2019 года
14:48
Запад поставил ультиматум плюнувшему на Россию Лукашенко
14:37
"Обе хороши!": место Шейк заняла популярная пышная модель
14:25
По расчету: почему Собчак выгоден брак с Богомоловым
14:23
Под Москвой живодер пырнул собаку ножом на глазах у детей
14:16
Анджелина Джоли стремительно теряет детей
13:41
В Москве из-за пожара на торговой базе эвакуировали людей
13:34
Не хватило денег на операцию: Токарев на смертном одре влез в огромные долги
13:27
Глюкоза прервала молчание о разводе: Имущество будем делить!
13:10
Бессовестный Алибасов устроил безобразие с актером гей-порно прямо на кровати Шукшина
12:58
В Вологодской области нашли труп грибника
12:49
Зеленский врезал беглому Порошенко по самому больному
12:34
"Что-то не так": Толмацкий усомнился в отцовстве Децла
12:26
"Ядерная бомба!": народ пустил слюни на соблазнительную Малиновскую
12:25
"Ходят тут всякие, а потом земля пропадает": Исаева в ужасе от мутных личностей на могиле Началовой
11:41
"Не уподобляйся матери!": Кравец предупредила дочь Началовой о раке
11:39
Возмутительно: Волочкова раздвинула ноги рядом с ребенком
11:31
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
11:23
Три способа эмоциональной очистки
11:14
Молодая певица о романе с Александром Серовым
11:04
Позорник Порошенко вляпался в чудовищный скандал
10:33
"Впервые. Вместе": Дакота сообщила о воссоединении с Соколовским
10:22
Названа причина взрывов на военном складе под Ачинском
10:12
Volvo XC40: шведы все сделали правильно
10:01
В небе задымился самолет с пассажирами
09:20
Сексуальная звезда "Уральских пельменей" рассказала о сокровенном желании
09:10
Это рекорд: мошенники одурачили москвича на 3,5 миллиона
09:03
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
08:57
Названная дурочкой Кудрявцева обратилась к бывшему любовнику
08:35
Российская аудитория выбирает интеллектуальное кино
08:21
Кафельникову распекли за непристойное поведение
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
"Подружки нет": несовершеннолетний сын Григорьева-Апполонова заговорил о гомосексуализме
"Старый стал!": заболевшего Потапа разнесли в пух и прах
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
Нахала Зеленского выставили на посмешище в Москве
Общество

Поразительное сходство: найден двойник Брэда Питта

Брэд Питт. Фото: www.globallookpress.com
У любого человека есть двойник независимо от того, знаменитость он или нет. Иногда сходство неуловимое, но бывает, что оно просто поразительное.
прочитано 341 раз

Так случилось и с Брэд Питтом. Двойника актера нашли в Оксфорде. Им оказался 33-летний Натан Мидс. Мужчина действительно очень похож на голливудскую звезду. Но сам он это отрицает и не в восторге от того, что люди признают в нем звезду.

ПО ТЕМЕ

Бред Питт провоцирует разъяренную Анджелину Джоли

Брэд Питт стал жертвой домогательства популярной актрисы

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

По словам Натана, на протяжении последних лет окружающие не дают ему покоя. Мидс постоянно находится в центре внимания. Каждый так и норовит взять у него автограф или сделать совместный снимок.

"Я даже выйти никуда не могу. Иду в магазин – тут же вижу людей, толкающих друг друга в бок и показывающих на меня пальцем", – сетует Натан.

У двойника Питта есть жена и двое детей. Как сообщает Life.ru, сам он работает в компании Bloor Homes и занимается строительством дорог.

Кроме того, недавно он все-таки решил воспользоваться своими внешними данными и отослал свои фото в фирму, организующую различные мероприятия. Теперь Натан является официальным двойником актера и участвует в торжествах.

Автор: 7 августа 2019, 13:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

С кем Брэд Питт играл в любовь

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Объявлено о международном розыске сбежавшего Порошенко
Запад поставил ультиматум плюнувшему на Россию Лукашенко
"На колени": севшего в лужу Зеленского призвали покаяться
Ядерный удар: Путин собрал важное совещание после дерзкой выходки Трампа

Шоу-бизнес

"Заводили сердце ребенку": знаменитый актер рассказал Корчевникову о трагедии в семье
Названо имя: в громком убийстве Михаила Круга признался известный киллер
Кудрявцева не плакала на похоронах отца
"Скрывать ничего не буду": Цымбалюк-Романовская ждет допроса об аферах и Джигарханяне

Проишествия

В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Шоу-бизнес

"Она не перенесет": матери-блокаднице боятся сообщить о смерти Вербер

Кончина работницы ЦУМа стала для всех шоком
Шоу-бизнес

"Похорон не будет": родные не могут разобраться с телом покойного Токарева

Шансонье все еще не нашел упокоения
Шоу-бизнес

"Прощай, Алла!": Пугачеву похоронили

Запись в аккаунте Примадонны наделала много шума
Политика

Объявлено о возвращении бежавшего с позором Порошенко

Поступила новая информация

Гороскоп

"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
На браке Собчак и Богомолова поставили крест
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Обнародована причина смерти Аллы Вербер
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири

Спорт

Амбициозная Шарапова с треском провалилась
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой
Разъяренного Месси едва удержали от расправы над фанатом (видео)

Регионы

Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru