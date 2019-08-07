Поразительное сходство: найден двойник Брэда Питта

Так случилось и с Брэд Питтом. Двойника актера нашли в Оксфорде. Им оказался 33-летний Натан Мидс. Мужчина действительно очень похож на голливудскую звезду. Но сам он это отрицает и не в восторге от того, что люди признают в нем звезду.
По словам Натана, на протяжении последних лет окружающие не дают ему покоя. Мидс постоянно находится в центре внимания. Каждый так и норовит взять у него автограф или сделать совместный снимок.
"Я даже выйти никуда не могу. Иду в магазин – тут же вижу людей, толкающих друг друга в бок и показывающих на меня пальцем", – сетует Натан.
У двойника Питта есть жена и двое детей. Как сообщает Life.ru, сам он работает в компании Bloor Homes и занимается строительством дорог.
Кроме того, недавно он все-таки решил воспользоваться своими внешними данными и отослал свои фото в фирму, организующую различные мероприятия. Теперь Натан является официальным двойником актера и участвует в торжествах.
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