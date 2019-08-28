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Общество

"Четыре месяца меня держали взаперти": Прилепина наказали после слов об убийствах

Захар Прилепин. Фото: www.globallookpress.com
Российский писатель Захар Прилепин, некогда командовавший батальоном ополчения в Донбассе, пожаловался, что его заблокировали на 30 дней в социальной сети Facebook. Он уверен, что за преследованием стоят украинские пользователи интернета.
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Если в России Захар Прилепин привлекает к себе внимание благодаря творческим успехам, то на Украине большинство людей знает его исключительно из-за политической позиции. Поскольку она явно противоречит убеждениям, которые разделяют националистически настроенные украинцы, жизнь писателя стараются осложнить.

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Успешнее всего у недоброжелателей выходит преследование Прилепина в Facebook. "Мне пришло сообщение об очередном бане на 30 дней. Это четвертый за год, то есть, четыре месяца меня держали взаперти", – на своей странице в "ВКонтакте" написал он.

Захар Прилепин отметил, что раньше ему блокировали доступ к собственной странице из-за публикации фотографий бывшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко и командира специального подразделения ополчения Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Кроме того, цензуре подвергались сообщения, в которых писатель употреблял разговорное название украинцев – "хохол".

Это обстоятельство заставило задуматься Захара Прилепина, что станут делать его недоброжелатели, когда поводы для его преследования в Сети закончатся. Сложившуюся ситуацию он расценивает как демонстрацию того, что в таком случае будет.

В качестве причины "бана" в Facebook Захару Прилепину сообщили, что, возможно, одна из его публикаций нарушает нормы сообщества. При этом не было указано, какая именно, что открывает широчайший простор для спекуляций со стороны ответственных за принятие решения о блокировке.

Негативное внимание со стороны украинцев оказалось приковано к Захару Прилепину после того, как в одном из интервью он признался в участии в боевых действиях в Донбассе. Так он ответил на критику в России. Некоторые заявляли, что несмотря на должность командира батальона, писатель больше времени проводит не на фронте, а на гастролях по городам России и зарубежья.

"Меня смешат наезды на меня, что я фейковый полевой командир. Но ни один командир не имел столько результатов, сколько я. Все эти документы однажды всплывут. Все прочитают и узнают, где погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон", – подчеркнул Захар Прилепин.

Автор: 28 августа 2019, 16:16

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