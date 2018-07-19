Прилепин влепил спросившей об убийстве Собчак

Ксения Собчак живет на белом свете только благодаря тому, что кто-то убивал людей. Захар Прилепин разъяснил телеведущей суть военной профессии.

Мировая история – это история бесконечных убийств, уверен Захар Прилепин. Писатель привел в пример историю Соединенных Штатов, которые образовались в результате уничтожения миллионов представителей индейских племен.

Прилепин ответил утвердительно на вопрос Собчак, доводилось ли ему убивать людей. "Да, безусловно, как человек, бывший на трех войнах, я убивал людей. Ничего я при этом не чувствовал", – заявил писатель. И добавил, что Собчак живет на белом свете потому, что кто-то убивал людей.

Захар Прилепин уехал на юго-восток Украины в феврале 2017 года. Он собрал там свой батальон и стал в нем политруком, позже получил звание майора в самопровозглашенной ДНР. А в июле этого года Прилепин покинул армию Донбасса, напоминает Ura.ru.

Прилепин встретился с Собчак на дебатах, устроенных телеканалом "Дождь". Писатель напомнил телеведущей, что она активно поддерживала переворот на Украине, который повлек многочисленные жертвы. И к непрекращающимся обстрелам мирных жителей Донбасса она тоже почему-то совершенно равнодушна.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 18 Июл 2018 в 8:32 PDT

Напомним, Ксения Собчак выдвигала свою кандидатуру на выборах президента России, которые прошли в марте этого года. Захар Прилепин, узнав о планах телеведущей, отозвался весьма иронично. "А что у нее за предвыборная программа будет, у Ксении Анатольевны? "Дом-2"? Я бы на ее месте радикально выступил против однополых браков", – написал Прилепин в соцсети.

В своей предвыборной программе Собчак заявляла о необходимости провести новый референдум в Крыму и прекратить войну в Донбассе.