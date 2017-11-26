Захар Прилепин обвенчался с женой в Донецке

В Спасо-Преображенском соборе в Донецке прошла церемония венчания писателя Захара Прилепина и его жены Марии. Официально они вступили в брак еще 20 лет назад, а к тому, чтобы закрепить этот союз на небесах, шли всю свою жизнь.

То, что церковная церемония прошла именно на территории Донецка, не случайность. "Донбасс помог", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Марию Прилепину. "Когда мы сюда приехали, Захар в очередной раз сделал предложение, возник такой момент, я уже поняла, что мы в эту точку прибыли. Вот здесь мы ее достигли", – добавила она.

Жена Захара Прилепина призналась, что решение о венчании стало для нее результатом "пути длиною в целую жизнь". Предложения скрепить союз церковным обрядом всегда делал муж. "Несколько раз за последние десять лет у нас возникали, не вскользь, а серьезные разговоры. Но я все время отклоняла. Наверное, в церкви бы это назвали гордыней. И мне потом батюшка сказал, что так мне нельзя делать. Раз человек предлагает, отдает отчет в своих словах и предложении, не надо за него додумывать и от чего-то его оберегать", – рассказала Мария.

На церемонии венчания Захара Прилепина с женой присутствовали дети семейной пары, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко с супругой, певица Юлия Чичерина, исполнитель Джанго и другие. Сообщается, что гостей было не много – только самые близкие.

Захар Прилепин повенчался в Донецке. А накануне я полбщался с его женой. Читайте интервью https://t.co/c7qu5cZxho pic.twitter.com/ZEpsxHINAK — Александр Коц (@sashakots) 26 ноября 2017 г.

При этом дети не в первый раз приезжают к отцу в Донбасс. "Мы с детьми впервые приехали в конце лета. А потом собирались на осенние каникулы на море съездить. Они сказали: "Мама, ты что, как же, мы должны поехать опять туда, к папе", – вспомнила Мария Прилепина.