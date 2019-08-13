Ранила мужа ножом: Малахов прервал отпуск ради истерзанной невестки высокопоставленного чиновника

Андрей Малахов заинтересовался нашумевшей историей Виктории Школьниковой из Челябинской области. Ради нее шоумен даже прервал заграничный отпуск и вернулся в Москву. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" молодая женщина рассказала как, защищаясь, чуть не убила мужа.

Очередная ссора бывших супругов Виктории и Даниила закончилась поножовщиной. Экс-супруг начал жестоко избивать Школьникову. Перепуганная девушка схватилась за нож. На глазах у маленького сына Виктория ранила бывшего в живот. В студии программы "Прямой эфир" Школьникова призналась, что плохо помнит этот момент – все было как в тумане.

Виктория рассказала Малахову, что когда-то они с Даниилом были прекрасной и счастливой парой. Познакомились еще в старших классах, встретились спустя десять лет и поженились. Однако сразу после рождения сына ее избранник стал агрессивным.

Виктория несколько раз уходила от мужа. После очередного жестокого избиения она написала заявление в полицию и подала на развод. Тогда, по словам девушки, Даниила как подменили: он раскаялся, начал красиво ухаживать. Школьникова простила супруга и вернулась к нему.

"У меня сейчас язык не поворачивается это признавать, но это была любовь. Прежде всего любовь между Даниилом и нашим сыном. Я хотела, чтобы у него был папа рядом", – объяснила свое возвращение к экс-супругу жительница Челябинской области.

Сегодня Виктории грозит до десяти лет тюремного заключения. Ее обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений. Даниил поправился, но пойти на мировую не захотел. Более того, мужчина угрожает экс-супруге, обещает воспользоваться своими связями (он сын высокопоставленного чиновника из Челябинской области).

Узнав о том, что Школьникова собирается приехать на "Прямой эфир", экс-супруг прислал ей аудиозапись с угрозами. Мужчина отговаривал ее от участия в ток-шоу, обещал сделать все, чтобы ее осудили по всей строгости.

"Вы никуда не едете и не идете. Я отказываюсь от материального ущерба, даже ходатайствую, чтоб тебе условный реально срок дали. И делаю я это только ради Юры, чтобы ему здесь дальше можно было жить, чтобы он в школу нормальную ходил, чтобы ему не тыкали пальцем, что его мама проститутка, наркоманка, отец наркоман и так далее. Ежели ты не соглашаешься, кто-то из вас идет на передачу, я завтра же заявляюсь куда надо: в суд, везде. И тебе переквалифицируют с 111 часть 2 на 105 и тогда ты точно будешь сидеть и сядешь", – говорит Даниил на записи.

Присутствующие на съемочной площадке "Прямого эфира" попытались выяснить у героини сегодняшнего выпуска, почему она так долго терпела. По словам Виктории, экс-супруг шантажировал ее сыном.

"Он отпускал меня только одну, без сына, он говорил мне: "Ты ребенка не увидишь, его по суду отберут". На меня он собирал компроматы", - поведала девушка.

Отметим, накануне суда Даниил без предупреждения забрал их сына из детского сада. Школьников заявил экс-супруге, что ребенка она больше не увидит.

Добавим, ни сам Даниил Школьников, ни его родители на съемки ток-шоу "Прямой эфир" приехать не пожелали. Между тем свекровь Виктории прислала Андрею Малахову письмо, в котором поведала, что невестка получала синяки и ссадины на тренировках по карате.