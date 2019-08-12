Малахов разузнал подробности хладнокровного убийства известной модели

Несколько месяцев назад 24-летнюю девушку-блогера нашли мертвой. Тело Екатерины Семочкиной было обнажено и упаковано в чемодан. В убийстве признался 33-летний Максим Гареев, сейчас он находится в СИЗО. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" раскрыли детали этого леденящего душу преступления.

Екатерина Семочкина, известная также под фамилиями Семушкина, Караганова, Карагланова, была успешной интернет-моделью, она каждую неделю меняла страны, посещала дорогие магазины и рестораны. За ее жизнью следили сотни тысяч подписчиков в Instagram. Поэтому весть о ее кончине стала громом среди ясного неба. Об ужасном преступлении говорили даже в зарубежных СМИ.

Добавим, семья Семочкиной – доктора из подмосковной Ивантеевки – только сейчас узнала, чем на самом деле Екатерина занималась в последние восемь лет и какую двойную жизнь вела. Оказывается, в день своей смерти девушка принимала в своей квартире гостя, которому оказывала интимные услуги за деньги. Им был 33-летний Максим Гареев. После мужчина признается, что в тот вечер зарезал модель.

В сегодняшнем выпуске ток-шоу "Прямой эфир" появился адвокат Максима Гареева – Камандар Караев. Юрист рассказал о том, как чувствует себя его подзащитный.

"Он уже все понимает, куда он попал. Он полностью признал свою вину. Он знает, что наказание неотвратимо, неизбежно будет наказание, поэтому он ждет, когда расследование закончится, когда суд будет", – поведал Караев присутствующим в студии ток-шоу "Прямой эфир".

По словам адвоката, 26 июля Гареев искал себе спутницу на вечер. В адресной книге телефона он нашел номер Екатерины Семочкиной, которая ранее оказывала ему интимные услуги. Максим и Екатерина договорились о цене – 10 тысяч рублей в час, после мужчина приехал домой к барышне.

В эфире ток-шоу "Прямой эфир" показали фрагмент чистосердечного признания Гареева. Максим спокойным тоном рассказывает, как жестоко расправлялся с Екатериной.

"Был половой акт, перед ним и во время него она надо мной периодически подшучивала, говорила оскорбительные вещи, потому что у меня не было столько денег, как у него (любовник Екатерины Семочкиной – прим-ред). Что я слабохарактерный, что я никакой, что мне не поможет ни пластика, ничего не поможет. Я попросил у нее кофе, она мне отказала в кофе, сказав, что не хочет на меня тратить капсулу. Я психанул, взял из выдвижного шкафчика ножик на кухне и ударил ее, она была ко мне вполоборота", – говорит Гареев на камеру.

Первый удар пришелся в шею. Раненная девушка пыталась спрятаться от душегуба в ванной комнате, но не смогла удержать дверь. Максим вытащил кричащую Екатерину в коридор и ударил ножом в грудь.

"Она побежала в зал и начала от меня отбиваться, я был в таком состоянии, что не чувствовал боли. Во время борьбы она упала, и я ударил ее два или около того раза. Я прикрыл ее рот, у нее начались судороги, и она умерла", – сообщил обвиняемый.

После Максим упаковал тело убитой в чемодан. Гареев хотел вывести труп в Подмосковье и выбросить в колодец или реку.

В студи программы "Прямой эфир" адвокат Камандар Караев поведал, что следственные органы назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Отметим, что внешний вид Гареева – следы многочисленных пластических операций, макияж глаз, татуаж бровей, а также его поведение в целом – наталкивает на мысли о его неадекватности.

Добавим, в студии ток-шоу "Прямой эфир" одногруппница Екатерины по медицинскому институту, который, к слову, Семочкина окончила с отличием, считают разговоры о ее роде деятельности наговором. По их словам, модель производила очень хорошее впечатление.