В Сети рассказали о разочаровании Дудя в организаторах митинга на проспекте Сахарова

Журналист Александр Лютиков на своей странице в Facebook описал реакцию известного блогера Юрия Дудя на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который состоялся на проспекте Академика Сахарова в Москве. По его словам, тот остался разочарован недостаточным, по его мнению, уровнем профессионализма организаторов.

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