Спасение от отравителей: китайцы запустили в продажу термокружки Путина с G20
Стакан, как у Владимира Путина, продается на китайской площадке онлайн-торговли Taobao. Издание Global Times опубликовало на своей странице в Twitter скриншот с сайта, на котором предлагается ряд товаров, напоминающих термокружку российского лидера.
Цена на предмет посуды составляет от 50 до 200 юаней. Это примерно от 400 рублей до 1,8 тысячи рублей. Издание приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, почему Владимир Путин прибыл на саммит G20 со своим стаканом.
"Это потому, что он постоянно пьет чай из этого термоса", – заявил представитель Кремля. В Сети посчитали, что собственная посуда может быть спасением от отравителей.
В одном из объявлений о продаже сообщается, что "копия кружки Путина находится на предпродажной подготовке, которая будет доставлена через две недели". А один из онлайн-магазинов сообщил, что кружка Владимира Путина с G20 позиционируется в продаже как "полезная для здоровья". Также отмечается, что продавец получил уже более 100 заказов на подобные термокружки.
Напомним, ранее глава государства появился на G20 со своим термостаканом. Владимир Путин чокнулся с бокалом главы США Дональда Трампа.
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