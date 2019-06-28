Трамп панибратски похлопал Путина на G20

В Осаке официально стартовал саммит "Большой двадцатки". Он начался с небольшим опозданием из-за того, что президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.

Перед началом мероприятия прошла традиционная церемония фотографирования участников. В первом ряду по центру встал хозяин встречи – премьер-министр Японии Синдзо Абэ, справа расположился президент Аргентины Маурисио Макри, принимавший G20 в 2018 году, а слева – принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, которому предстоит встречать участников "Большой двадцатки" в следующем году.

С двух сторон тройку лидеров окружили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, передает РИА Новости. Они о чем-то оживленно беседовали, и перед тем, как разойтись по своим местам, глава Белого дома панибратски похлопал Путина по плечу, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Трамп стоял рядом с наследным принцем Саудовской Аравии, Путин расположился около главы Аргентины. Примечательно, что лидеры G20 немного изменили схему фотографирования. Американский президент должен был стоять возле председателя КНР Си Цзиньпина, но они встали в разных местах.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, который изначально должен был стоять рядом с Владимиром Путиным, занял место возле Дональда Трампа. После фотографирования главы государств – участниц саммита прошли в зал заседаний и заняли места за круглым столом.

Первое заседание G20 посвящено вопросам глобальной экономики, торговли и инвестиций. Ранее стало известно, что Путин и Трамп проведут переговоры в первый день саммита "Большой двадцатки". Беседовать президенты будут примерно час.