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"Было круто!": Путин с детьми сходил в зоопарк

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Путин сходил с детьми в зоопарк. Президента России и председателя КНР Си Цзиньпина сопровождали победители олимпиад по китайскому языку. Дети сфотографировались в обнимку с российским лидером.
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Возможность сфотографироваться с Владимиром Путиным привела детей в восторг. Лидеры России и Китая пообщались с победителями олимпиад по китайскому языку, молодежных Дельфийских игр и детьми сотрудников посольства КНР в Москве.

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Школьники делали селфи с российским президентом и председателем КНР. А 12-летняя Оля, которая изучает китайский язык, даже смогла обнять российского лидера.

"Было очень круто! Я видела президента первый раз в жизни! Вживую увидела, а не просто по телевизору", – приводит слова девочки Life.

Московский зоопарк присоединился к программе по сохранению, защите и исследованию панд. Он обратился в посольство Китая с просьбой передать двух животных на временное содержание и исследования еще в 2016 году.

Подготовка к передаче прошла рекордно быстро – за три года. Другим зоопаркам – к примеру, в Финляндии и Нидерландах – понадобилось около десяти лет. 

 

 

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Московском зоопарке посмотрели на переданных в аренду российской стороне на 15 лет Жуи и Диндин. Президент России поблагодарил председателя КНР за "жест доверия и дружбы".

Панда – символ Китая, занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны стала традицией, которую нередко называют дипломатией панд.

Автор: Андрей Евлампиев6 июня 2019, 08:16
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