"Было круто!": Путин с детьми сходил в зоопарк
Возможность сфотографироваться с Владимиром Путиным привела детей в восторг. Лидеры России и Китая пообщались с победителями олимпиад по китайскому языку, молодежных Дельфийских игр и детьми сотрудников посольства КНР в Москве.
Школьники делали селфи с российским президентом и председателем КНР. А 12-летняя Оля, которая изучает китайский язык, даже смогла обнять российского лидера.
"Было очень круто! Я видела президента первый раз в жизни! Вживую увидела, а не просто по телевизору", – приводит слова девочки Life.
Московский зоопарк присоединился к программе по сохранению, защите и исследованию панд. Он обратился в посольство Китая с просьбой передать двух животных на временное содержание и исследования еще в 2016 году.
Подготовка к передаче прошла рекордно быстро – за три года. Другим зоопаркам – к примеру, в Финляндии и Нидерландах – понадобилось около десяти лет.
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Московском зоопарке посмотрели на переданных в аренду российской стороне на 15 лет Жуи и Диндин. Президент России поблагодарил председателя КНР за "жест доверия и дружбы".
Панда – символ Китая, занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны стала традицией, которую нередко называют дипломатией панд.
Внутренние органы звезды обожжены
Светская львица в бешенстве после случившегося
Что с ними стало после свадьбы
Люди против создания культа вокруг певицы
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Родить после 30
Как понравиться мужу в постели?
Ему 35 и он без машины
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
В сексе полный ноль
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Как быстро набрать вес?
Хочу замуж
Мастурбирую во время секса
У подруги шизофрения
С кем дружил Тальков
Вещи из секондхенда
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
Хочу уехать из России.
В каком возрасте мужик взрослеет?
Мать изменила отцу
Верите ли вы в знаки?
Не ухаживает, когда болею
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
Что такое оргазм?
Зачем скрывать своих детей?