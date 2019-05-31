Названы условия встречи Путина с Зеленским
После того, как народ Украины с внушительным отрывом избрал президентом Владимира Зеленского, многие заговорили о возможности установления в Донбассе мира. Впрочем, эксперты замечают, что Киев по-прежнему не исполняет Минские договоренности.
Шанс вразумить украинскую сторону может появиться во время переговоров в нормандском формате. Однако пока, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, каких-то конкретных планов относительно проведения саммита нет. Таким образом, и говорить о встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским тоже пока рано.
Для того, чтобы встреча все же состоялась, от украинской стороны требуется выполнить ряд условий. "Необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", – цитирует телеканал "360" Дмитрия Пескова.
Президент Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом и рассказал ему, что у Украины две войны - с Россией и с коррупцией.— Голос Мордора (@spacelordrock) 30 мая 2019 г.
Попробуйти найти разницу с Порошенко. Петя кстати тоже как-то встречался с Робертом Портманом.
Отметим, если раньше президент Украины мог игнорировать требования Минских соглашений опираясь на молчаливое одобрение стран Запада, то Владимир Зеленский, судя по всему, такой возможности лишился. Так, официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар во время брифинга по-сути повторила позицию российской стороны о способах решения конфликта в Донбассе.
"Мир будет возможно установить только тогда, когда минские соглашения будут выполнены всеми сторонами неограниченно и последовательно", – подчеркнула дипломат. Это именно то, чего Москва пытается добиться от Киева с того самого момента, как Минские соглашения были подписаны.
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