Насильника Хачатуряна хотят посмертно признать педофилом

Убийство Михаила Хачатуряна в 2018 году до сих пор оставляет множество вопросов. Резонансное дело расследуют до сих пор.
Сейчас Следственный Комитет проводит новую проверку. Погибшему грозят статьи за изнасилование и совращение, передает Telegram-канал Mash.
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