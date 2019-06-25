В Общественной палате создан штаб для мониторинга цифрового голосования
С соответствующим предложением выступил в ходе первого
заседания совета Общественной палаты Москвы зампред ОП, глава Общественного
штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред радиостанции "Эхо
Москвы" Алексей Венедиктов.
Кампанию с электронным голосованием журналист назвал очень важной. Он отметил, что от этого зависит, будет ли внедряться такая процедура в другие голосования, или необходима корректировка.
В связи с этим Венедиктов предложил создать электронный штаб, чтобы члены Общественной палаты и эксперты могли заняться проведением, подсчетом и объяснением, как пройдет процесс электронного голосования в трех столичных округах.
В свою очередь глава ОП Москвы Константин Ремчуков предложил назвать такой штаб рабочей группой по электронному голосованию. Это позволит избежать путаницы, уверен он.
За создание "е-штаба" совет проголосовал единогласно. Участники заседания решили, что руководить штабом будет член Общественной палаты, экс-заместитель министра связи и массовых коммуникаций Илья Массух. Кроме того, в его состав войдут гендиректор компании "Неодинамика" Владимир Чернецкий, глава "Ассоциации студентов и студенческих объединений" российского союза молодежи Амир Сараков. Приглашения планируется направить и думский комитет по информационным технологиям.
Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. Ранее столичный избирком сформировал список из трех округов, где будет проводиться эксперимент по электронному волеизъявлению: Крюково, Старом Крюково, Матушкино, Савелки, Силино (округ №1), Бибирево, Северный, Лианозово (№2), а также Южное и Центральное Чертаново (№3). Округа выбрали сами москвичи на портале "Активный гражданин".
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