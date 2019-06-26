Памятник строителю и проводнице появится в Москве
Композиция "Бойцам стройотрядов МИИТ" олицетворяет
силу, молодость и целеустремленность, воплощенные в фигурах строителя и
проводницы. В день открытия памятника пройдет торжественное собрание бойцов
молодежно-студенческих отрядов университета, посвященное началу третьего
трудового семестра 2019 года. Командиры получат трудовые путевки.
Первый студотряд вуза оказывал помощь Мосгорсовету в далеком 1931 году: студенты благоустраивали территории столицы. Спустя 41 год бойцы университетских студенческих отрядов приступили к строительству Байкало-Амурской магистрали.
Большой вклад учащиеся вуза внесли в подготовку к Олимпиаде-80 в Москве, строительство МКАД, Третьего транспортного кольца, столичного метрополитена и Останкинской телебашни. Студенты университета транспорта первыми приступили к сооружению объектов для зимних Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу в России, а также к работам на месте будущего Крымского моста, отметили в пресс-службе вуза.
В этом году в Российском университете транспорта формируются студенческие отряды на главных дорожных стройках нашей страны. Стройотряд "Москвич" будет участвовать в развитии транспортной инфраструктуры в Крыму. Учащиеся выполнят работу по созданию подходов к Крымскому мосту, поучаствуют в реконструкции трассы А-290 Новороссийск – Керчь. А в Москве бойцы студенческих отрядов университета транспорта помогут построить дома для переселенцев по программе реновации.
"Дни.ру" писали, что Российский университет транспорта предложил помощь в развитии юнармейского движения Москвы. Такую инициативу озвучил ректор вуза Александр Климов.
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