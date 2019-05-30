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Общество

Российский университет транспорта проведет чемпионат по стандартам "Ворлдскиллс"

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
В начале июня Российский университет транспорта проведет отборочный чемпионат по стандартам "Ворлдскиллс Россия". Масштабное мероприятие соберет участников из 17 городов России, сообщает пресс-служба вуза. 
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Вузовский чемпионат пройдет с 3 по 7 июня на базе Московского колледжа железнодорожного транспорта. Участникам предстоит показать свое мастерство в самых разных компетенциях: экспедирование грузов, управление железнодорожным транспортом, предпринимательство, медицинский и социальный уход

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Также в список дисциплин войдут компетенции, разработанные специалистами Российского университета транспорта.

Среди них – техническое обслуживание и ремонт контактной сети железнодорожного транспорта, управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте, обслуживание железнодорожных тяговых подстанций и линейных устройств систем тягового электроснабжения

На мероприятие соберутся участники из 17 российских городов: Владикавказа, Волгограда, Кирова, Москвы, Петрозаводска, Саратова и других. Кроме того, в отборочном чемпионате поучаствуют представители девяти транспортных вузов, а также Московской и Октябрьской железных дорог.

Стоит отметить, что масштабное мероприятие Российский университет транспорта проводит уже третий раз.

Фото: Пресс-служба

Ранее "Дни.ру" писали, что в следующем году у абитуриентов РУТ, ставших финалистами номинации "Транспорт. Пути сообщения моей страны", появится возможность получить дополнительно 10 баллов к ЕГЭ. Об этом рассказал ректор вуза Александр Климов.

Автор: Иван Поляков30 мая 2019, 11:48

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя искренняя благодарность тому, кто показал мне чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/RL9UXPZ Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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