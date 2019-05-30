Российский университет транспорта проведет чемпионат по стандартам "Ворлдскиллс"
Вузовский чемпионат пройдет с 3 по 7 июня на базе
Московского колледжа железнодорожного транспорта. Участникам предстоит показать
свое мастерство в самых разных компетенциях: экспедирование грузов, управление
железнодорожным транспортом, предпринимательство, медицинский и социальный
уход
Также в список дисциплин войдут компетенции, разработанные специалистами Российского университета транспорта.
Среди них – техническое обслуживание и ремонт контактной сети железнодорожного транспорта, управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте, обслуживание железнодорожных тяговых подстанций и линейных устройств систем тягового электроснабжения
На мероприятие соберутся участники из 17 российских городов: Владикавказа, Волгограда, Кирова, Москвы, Петрозаводска, Саратова и других. Кроме того, в отборочном чемпионате поучаствуют представители девяти транспортных вузов, а также Московской и Октябрьской железных дорог.
Стоит отметить, что масштабное мероприятие Российский университет транспорта проводит уже третий раз.
Ранее "Дни.ру" писали, что в следующем году у абитуриентов РУТ, ставших финалистами номинации "Транспорт. Пути сообщения моей страны", появится возможность получить дополнительно 10 баллов к ЕГЭ. Об этом рассказал ректор вуза Александр Климов.
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