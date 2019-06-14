Российский университет транспорта предложил сотрудничество юнармейцам Москвы
По словам ректора, возможности вуза огромны. "И мы
предлагаем их использовать в развитии юнармейского движения Москвы", – сказал
он.
В ходе совещания были представлены три программы дополнительного образования, которые реализует Российский университет транспорта (РУТ): "Безопасность движения на транспорте", "Безопасное путешествие" и "Транспортная безопасность".
Замглавы Штаба московского отделения военно-патриотического движения "Юнармия", Герой России Геворк Исаханян пообещал ознакомиться с программами и проработать вопрос их включения в учебный год 2020-2021.
При гимназии РУТ уже существует юнармейский отряд, в нем состоят 35 человек. Он был создан в феврале этого года.
В мае университетские юнармейцы выезжали в город Ельня, к местам боевых действий Великой Отечественной войны. Ребята участвовали в мероприятиях по увековечиванию памяти бойцов 6-й дивизии Народного ополчения Дзержинского района.
До конца года на территории вуза планируется создать детский технопарк, рассказал в конце встречи Александр Климов. Ректор уверен, что это серьезно повысит интерес школьников к транспортному образованию.
В ходе визита в Российский университет транспорта, руководство московского отделения "Юнармии" посетило музей вуза, Центр мультимодальных транспортных систем, научно-образовательный центр и Центр диспетчерского управления движения поездов. Помимо Александра Климова, во встрече с юнармейцами участвовали проректор РУТ Михаил Кленов и Сергей Вакуленко, возглавляющий Институт управления и информационных технологий.
Ранее "Дни.ру" писали, что в следующем году у абитуриентов вуза – финалистов номинации "Транспорт. Пути сообщения моей страны", появится возможность получить дополнительно 10 баллов к ЕГЭ.
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