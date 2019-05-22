Дума проконтролирует реализацию совместных с правительством инициатив

Первый зампред Госдумы Александр Жуков рассказал о ходе работы над предложениями и законопроектами, озвученными по результатам отчета правительства. План реализации мер утвердила рабочая группа, которую он возглавляет.

Одним из пунктов плана было оказание помощи в погашении ипотеки многодетным семьям. Этот вопрос близок к закрытию – ожидается, что первое чтение соответствующего законопроекта состоится уже 28 мая, второе – 29-го, а уже 30 мая закон будет принят.

По поводу "дачной амнистии" существуют три законопроекта. Два из ниж уже внесены в Госдуму, третий будет рассматриваться на заседании правительства 23 мая.

Также Александр Жуков напомнил о законопроекте, который закрепляет в Трудовом кодексе гарантии сокращенного трудового дня для женщин на селе. Документ уже находится на рассмотрении в нижней палате парламента. Предложение было высказано депутатами фракции "Справедливая Россия".

Чтобы обсудить вопрос о нестационарной торговле "принято решение дополнительно провести широкие парламентские слушания", заметил первый вице-спикер Госдумы. Также он рассказал, что многие проблемы могут быть решены в ходе бюджетного процесса. "Как в ходе поправок в бюджет этого года, так и подготовке бюджета на следующий год и трехлетие", – уточнил парламентарий.

В частности, при поправках в бюджет будет обсуждаться вопрос об обеспечении отдельных категорий граждан инсулиновыми помпами, рассказал Александр Жуков. Эта инициатива "Единой России" пока своего отражения не нашла, констатировал он.

Относительно горячего питания в школах уже подготовлен соответствующий законопроект. "Сейчас идет проработка с правительством, там уже есть довольно большой список замечаний", – рассказал парламентарий. По его словам, главный вопрос – подготовка финансово-экономического обоснования.

"Могу доложить уже сегодня, что все предложения, которые были даны профильными министерствами, нами уже проработаны, учтены, более того, подготовлена новая редакция законопроекта с учетом этих предложений, подготовлено финансово-экономическое обоснование", – заметила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Она добавила, что зампред нижней палаты парламента Сергей Неверов будет взаимодействовать с правительством, чтобы уже 24 мая "выйти с коллегами из других фракций на обсуждение совместной рабочей редакции закона и рассмотреть возможность его внесения на следующей неделе".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект о горячем питании в школах для учащихся начальных классов должен будет включать комплексный подход к решению. Там должны быть предусмотрены и соки, и молоко, и горячие блюда.

Члены рабочей группы будут на постоянной основе собираться и контролировать реализацию принятого плана, рассказал Александр Жуков.

"По каждому пункту есть ответственные, есть сроки", – заключил он.

Напомним, что Дмитрий Медведев 17 апреля выступил с отчетом перед депутатами о работе правительства за прошлый год. Он затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая реализацию национальных проектов.