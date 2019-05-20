Вскрылась схема массового мошенничества с банкоматами Сбербанка
Кражи денег с карт с помощью банкоматов Сбербанка в последнее время фиксируются все чаще. По данным экспертов, мошенники используют в своей схеме временной отрезок, или тайм-аут, отведенный на выполнение операции. В банкоматах Сбербанка этот отрезок составляет 90 секунд.
Действуют мошенники следующим образом: человек долго возится у банкомата, стоящие за ним в очереди начинают нервничать, раздраженные его медлительностью. Когда терминал освобождается, следующий клиент вставляет в банкомат карту и вводит пин-код – все как обычно. Но тут его поджидает сюрприз: со счета неожиданно списывается какая-то сумма, сообщает Пятый канал.
Как поясняют эксперты, если при работе с банкоматом Сбербанка, не вставив карту, выбрать какую-то операцию и не завершить ее, то в течение 90 секунд оплата будет произведена со следующей вставленной карты – этим и пользуются злоумышленники. Чтобы не дать им такой возможности, надо подождать полторы минуты, пишет РИА ФАН.
По данным полиции, подобная схема мошеннического отъема личных средств у населения появилась около года назад. Однако за последние две недели случаи обращения в полицию по этому поводу участились, передает "Москва 24".
В кредитной организации заверяют, что все банкоматы Сбербанка надежно защищены. Руководство призывает клиентов быть более внимательными во время пользования терминалами. Кроме того, в Сбербанке отмечают, что подозрительные операции по картам блокируются автоматически, сообщает "Комсомольская правда".
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