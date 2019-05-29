Как на сковородке: москвичей предупредили об адском пекле
Адское пекло накрыло столицу до 31 мая. О погоде в ближайшие дни рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Такой температурный максимум опасен для жителей региона. Однако к концу недели станет немного прохладнее.
"Москвичи не адаптированы к такой жаркой погоде. Подобная температура больше характерна для самой жаркой пятидневки июля. Температура будет превышать норму на восемь градусов", – цитирует Вильфанда телеканал "360".
30 мая жара в Москве еще не спадет – воздух прогреется до +28…+30. 31 мая температура немного начнет снижаться. "Можно пошутить, что температура понизится аж до +24…+26", – сказал представитель Гидрометцентра России.
При этом 30 мая в столице местами могут пройти кратковременные дожди. "В целом погода будет теплой, но неустойчивой, поскольку определять ее будет быстрая смена воздушных масс. Периоды более спокойной, сухой погоды будут сменяться кратковременными дождями, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром", – приводит слова ведущего специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой НСН.
Из-за жары в Москве жителей и гостей мегаполиса МЧС России призывает избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
На Центральном кольце и в метрополитене пассажиры могут получить бесплатную питьевую воду, которую начали раздавать на 28 станциях в связи с жарой в Москве. Об этом сообщается в Twitter транспортного комплекса города.
Балерине назвали неподъемную сумму
Малыш покорил женскую половину страны
Камнем преткновения является его внешность
Откровенное интервью популярной актрисы
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Однополые браки.
Никогда не видел голой девушки в живую
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
Друг заделал ребенка
кто скучает по ссср?
Ещё немного о сексе?
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
Подарил ужасную машину
девочку оставила мать в поликлинике.
Гадалка сломала мне жизнь
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Если он резко перестал писать
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Стыдно ли быть содержанкой?
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Почему девушки не делают первый шаг?
Тимати посвятил Децлу песню
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Переезд на юг
Секс по дружбе
Не носит обручальное кольцо
Как избавиться от черных точек?
Заголовки
Как похудеть без диеты