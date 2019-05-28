Москвичей предупредили о смертоносных торнадо и смерчах
Специалист заявил, что после затяжных периодов жары формируются опасные природные явления. По его словам, они возникают чаще всего в конце мая – начале июня. Также риск сохраняется до сентября и октября.
По мнению ученого, высокая температура сулит столичным жителям торнадо, шквалы и смерчи. Не исключено, что довольно сильные. Это связано с тем, что сейчас еще достаточно влажная земля. Продолжительный период жары, в свою очередь, приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере, сообщает "Вечерняя Москва".
"То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта. Поэтому могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы", – подчеркнул климатолог.
Напомним, на текущую неделю синоптики прогнозируют температуру воздуха до +32 градусов. С 29 мая по 2 июня не исключены непродолжительные дожди, сообщает телеканал "360".
В конфликт вмешалась звезда шоу "Дом-2"
Участница возмутила граждан Незалежной
Авиаперевозчики захотели всеобъемлющей проверки
Поклонники молятся за популярного ведущего
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
Сосед гей
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Бросил Мущина
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
Коллеги-ворье и убийцы
Никогда не видел голой девушки в живую
Однополые браки.
Друг заделал ребенка
Шкивает из стороны в сторону...
Муж трансвестит
Подарил ужасную машину
Сохранить брак несмотря ни на что
Если он резко перестал писать
девочку оставила мать в поликлинике.
Гадалка сломала мне жизнь
бутылки принемать будут сетевые магазины!
кто скучает по ссср?
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Тимати посвятил Децлу песню
Баба трансвестит
Орифлеймь
Стыдно ли быть содержанкой?
Ещё немного о сексе?
Почему девушки не делают первый шаг?