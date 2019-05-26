Москвичей предупредили об июльской жаре на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в столицу придет июльская погода. В среду, 29 мая, столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Тепло останется в Москве до начала июня."Такая температура соответствует скорее июлю, причем где-нибудь в Турции", – цитирует эксперта ТАСС. Синоптик напомнил, что такая жаркая погода была в последний раз зафиксирована в столице более 10 лет назад – в период с 27 по 31 мая 2007 года, уточняет "Москва 24".
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