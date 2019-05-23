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Общество

Правозащитники требуют освободить многодетную мать из СИЗО

Фото: www.globallookpress.com
Общественность и адвокаты продолжают борьбу за мать троих несовершеннолетних детей Александру Лисицыну, которую суд упорно не хочет отпускать из следственного изолятора. За время, проведенное в заключении, у хрупкой женщины обострились хронические заболевания, а долгое расставание с семьей наносит тяжелейший удар по ее психологическому состоянию. Правозащитники уже много месяцев требуют освободить москвичку из заключения, а адвокаты не устают повторять: доказательств вины Лисицыной у обвинения нет, более того, она сама стала жертвой преступников. Очередное судебное заседание по делу состоялось в среду, 22 мая. 
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Александру Лисицыну задержали в середине ноября прошлого года по обвинению в мошенничестве с земельными участками в Подмосковье. Преступление, которое ей вменяют, носит экономический характер, но Тверской районный суд Москвы по каким-то причинам избрал для многодетной матери самую суровую меру пресечения – заключение под стражу.

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После этого женщине еще несколько раз продлевали срок нахождения за решеткой. Последний раз это произошло в конце прошлого месяца. Все тот же Тверской районный суд "закрыл" москвичку в следственном изоляторе еще на три месяца – до 27 июля.

Все это время адвокаты и правозащитники делают все возможное, чтобы освободить многодетную мать и изменить меру пресечения на домашний арест. Уповая на справедливое решение, защита в начале мая вновь подала апелляцию в Мосгорсуд, надеясь добиться освобождения Александры из-за решетки.

Кажется, что за последние полгода адвокаты прошли вместе со своей подзащитной все круги ада. Создается впечатление, что суд просто не хочет слышать голос защиты и поддерживающей ее общественности, раз за разом принимая сторону обвинения, отмечает представитель Александры Лисицыной Тамара Шустрова.

Шокированы ходом резонансного дела и правозащитники. А удивиться есть от чего. В 2014 году Лисицына захотела купить землю в Наро-Фоминском районе Московской области, выдала доверенность, но дело не срослось, поэтому вскоре женщина отказалась от затеи.

А вновь вспомнила о неудавшемся предприятии в ноябре 2018 года, когда к ней нагрянули оперативники и предъявили обвинение в мошенничестве: якобы многодетная мать в составе организованной группы незаконно завладела девятью подмосковными участками. Хотя единственное, что она сделала - подписала доверенность, недоумевают адвокаты.

Фото: www.globallookpress.com

В мае исполнилось ровно полгода, как Лисицына находится в СИЗО. Заключение негативно сказывается на здоровье многодетной матери: у нее обострились хронические заболевания опорно-двигательной системы. По словам руководителя информационного проекта по защите прав заключенных "ГУЛАГ – Инфо" Дениса Солдатова, пребывание в следственном изоляторе – серьезная пытка даже для здорового и крепкого мужчины, что уж говорить о хрупкой женщине. Решетчатая кровать из железных пластин, тесное помещение, душ раз в неделю – в таких условиях содержится многодетная мать, сокрушается правозащитник.

Оказывается ли Лисицыной необходимая медицинская помощь в СИЗО? Вопрос, кажется, риторический. "Мы неоднократно говорили медработникам следственного изолятора, что Лисицыной необходима надлежащая помощь. Нам, адвокатам, отвечают, что она оказывается. Но медикаментов нет, о какой помощи тогда может идти речь?" – восклицает Тамара Шустрова.

За каждый день, проведенный в СИЗО, многодетная мать расплачивается собственным здоровьем. Однако следствие, по всей видимости, не спешит с расследованием нашумевшего дела. Обвинение хочет оставить Лисицыну в СИЗО, мотивируя это необходимостью проведения экспертиз.

"Но за почти семь месяцев содержания ее под стражей было проведено не более 3-4 следственных действий", – недоумевает Шустрова.

По ее мнению, следствие ведется крайне неэффективно. Юрист отметила, что расследование длится год, но за это время следствие не удосужилось провести ключевую экспертизу – землеустроительную. А с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы Лисицыну ознакомили лишь в середине апреля, когда она томилась в СИЗО уже пять месяцев. И это при том, подчеркивают адвокаты москвички, что образцы почерка были взята еще год назад. Резонный вопрос: чем занималось следствие и почему экспертизу не назначили раньше?

Все последние полгода за судьбой многодетной матери пристально следит неравнодушная общественность. Правозащитники искренне не понимают, что для чего женщину необходимо держать в СИЗО, ведь она никого не убила и не ограбила.

У следствия на этот счет свое, весьма оригинальное мнение. Обвинение полагает, что многодетная мать захочет все бросить и скрыться, а то и вовсе продолжит заниматься преступной деятельностью, оказывать давление на других фигурантов и уничтожит улики.

Аргументы следствия вызывают недоумение у адвокатов и общественности. На каждом без исключения заседании защита пытается донести до суда, что Лисицына не знает других фигурантов дела, равно как те не знакомы с ней. Земельные участки также никуда не денутся: в конце концов, под землю они не провалятся. Да и вообще, куда побежит многодетная мать от своей семьи? Как отмечал ранее член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе, в современном мире есть множество способов слежения, к примеру, электронный браслет.

Уголовное дело против москвички – незаконное, уверены адвокаты и правозащитники. "До сих пор следствием не установлено, кому принадлежали эти земли", – отметила Тамара Шустрова.

Участки, в хищении которых обвиняют Лисицыну, не принадлежат Рослесхозу и не являются государственной собственностью, о чем говорят кадастровые данные, подчеркивает защита. По словам Шустровой, они являются землями населенных пунктов и находятся в совершенно другом месте, нежели земля, о которой идет речь в уголовном деле.

Для доказательства своей позиции адвокаты предоставляли генплан городского поселения Селятино Наро-Фоминского районе и публичную кадастровую карту Московской области с участком Рассудовского участкового лесничества. Участки, в хищении которых обвиняют Лисицыну, не принадлежат Рослесхозу, а находятся через разрыв – от 4 до 60 метров, подчеркивают адвокаты. То же самое говорят эксперты по кадастровому учету, к которым обращалась защита.

Парадокс в том, отмечает Шустрова, что стоимость земель, якобы похищенных Лисицыной, следствие оценивает в 35 миллионов рублей, тогда как цена квадратного метра земли лесного фонда стоит рубль. "Таким образом, ущерб составляет 13 500 рублей. Но следствие, утверждая, что были похищены земли лесного фонда, оперирует стоимостью участков, стоящих на кадастровом учете. Тем самым оно признает несостоятельность своего обвинения", – сказала адвокат.

Несмотря на предъявленные доказательства, суд раз за разом встает на сторону следствия, упорно не желая отпускать многодетную мать под домашний арест. Правозащитники недоумевают: получается, что суд не хочет слышать голос известных и уважаемых людей, поручившихся за Лисицыну. Среди них – герой России Артур Чилингаров, член Совета по правам человека Андрей Бабушкин, сенатор Франц Клинцевич, члены организаций ветеранов Афганистана и другие.

На последнее судебное заседание в Мосгорсуде руководитель информационного центра защиты прав заключенных "ГУЛАГ – Инфо" Денис Солдатов принес с собой благодарности в адрес Александры Лисицыной от ветеранов Великой Отечественной войны и Фонда поддержки вдов Героев Советского Союза. Правозащитник собрал около 300 подписей от ветеранов в поддержку многодетной матери и представил их общественности. "Это подтверждает, что Лисицына фактически работая волонтером, помогала людям, которые защищали нашу родину", – подчеркнул Солдатов.

Фото: www.globallookpress.com

На самом заседании Александры Лисицыной не было. Многодетная мать отказалась от участия, ведь для нее это – дополнительная пытка. Несколько часов из Можайска до Москвы в тесном автозаке могут еще сильнее подорвать здоровье женщины, подчеркивают ее представители.

Адвокаты и правозащитники до последнего надеялись, что суд примет гуманное решение и отпустит мать к своим детям. К сожалению, чуда не произошло. Мосгорсуд отказался пересматривать решение Тверского районного суда и оставил Александру за решеткой до конца июля. По мнению Татьяны Шустровой, свой вердикт судья приняла заранее.

"Судебные решения по продлению ареста Лисицыной превращаются в замкнутый круг. Я не услышал ни одного основания, по которому она должна находиться в СИЗО. Сейчас мы видим, как родина относится к людям, которые помогают нашим ветеранам, для меня это неприятно", - прокомментировал решение Фемиды Денис Солдатов.

В свою очередь, журналист-международник Олег Якубов назвал происходящее "убийственным формализмом". "Дети Александры будут знать, что их маму столько месяцев неоправданно держали в СИЗО, в условиях, где один день считается за полтора. Кого вы воспитаете, людей, не доверяющих собственному государству?" – задался он риторическим вопросом.

Сдаваться адвокаты и общественность не намерены. Постановление Мосгорсуда защита собирается обжаловать в Верховном суде. "Будем готовиться к очередному заседанию по продлению срока содержания под стражей, которое пройдет 27 июля", – резюмировала Тамара Шустрова.

Автор: Федор Лопырев23 мая 2019, 09:52

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