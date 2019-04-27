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Общество

Обвинение без доказательств: что происходит в деле Александры Лисицыной

Александра Лисицына продолжает находиться в СИЗО. Фото: www.globallookpress.com
Многодетная мать Александра Лисицына продолжает находиться в следственном изоляторе. На протяжении почти полугода защита добивается изменения меры пресечения. Но суд упорно отказывается освобождать многодетную мать из СИЗО, раз за разом полностью вставая на сторону обвинения. Общественность недоумевает: создается впечатление, что аргументы защиты и доводы здравого смысла намеренно игнорируются.   
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Очередное заседание по делу Лисицыной состоялось 26 апреля в Тверском районном суде Москвы. Обвинение настаивало на продлении многодетной матери срока содержания под стражей, тогда как защита просила суд отпустить ее под домашний арест или выбрать другую меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО. 

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К заседанию 26 апреля ничего нового следствие предоставить не смогло. Все те же неоднократно повторенные аргументы в пользу содержания за решеткой, которые защита считает несостоятельными. До этого судьи полностью принимали сторону обвинения. На заседании 26 апреля у адвокатов и правозащитников была надежда, что голос разума все-таки возобладает. 

За делом Александры Лисицыной общественность следит с прошлого года и раз за разом задается простым вопросом: для чего мать троих детей, которая никого не убила и не покалечила, необходимо держать в изоляции за решеткой, лишая общения с семьей. Ответа на этот вопрос у правозащитников и адвокатов пока нет, логика следствия и суда не поддается разумному объяснению.  

В следственном изоляторе Александра содержится почти полгода. Хмурым ноябрьским утром в дверь квартиры женщины, где она живет с семьей, постучались оперативники. Для нее это было полной неожиданностью. 

Обычная жизнь – воспитание детей, преподавание английского языка в церковной школе, вдруг сменилась обыском, задержанием и судом, который отправил многодетную мать в СИЗО. 

Фото: www.globallookpress.com

Может быть, Лисицына кого-то убила, ограбила, нанесла тяжкий вред здоровью? Вовсе нет. После задержания многодетная мать узнает, что ее обвиняют в мошенничестве, за которое ей грозит до 10 лет лишения свободы.  

Следствие утверждает, что Александра в составе организованной преступной группы незаконно завладела девятью земельными участками в Наро-Фоминском районе Подмосковья, чем нанесла многомиллионный ущерб государственному лесному фонду.  

Ситуация сама по себе выглядит полным абсурдом. По сути, отмечают адвокаты, женщину судят за то, что в 2014 году она захотела приобрести землю в Московской области, выдала доверенность, однако дело не пошло, после чего с затеей Александра рассталась. Вспомнила о несостоявшейся сделке многодетная мать лишь в ноябре 2018 года, когда ее под конвоем доставили в суд.  

По словам адвоката Лисицыной, члена Совета по правам человека при президенте России Шоты Горгадзе, состава преступления и пострадавшего в деле фактически нет, но почему-то суд продолжает игнорировать доводы защиты и держит многодетную мать за решеткой.  

Обвинение уверяет, что пострадавший – государство, но защита настаивает: земли, который якобы похитила Лисицына, выведены из состава лесного фонда и поставлены на кадастровый учет. А раз так, то ни о каком ущербе государству речи быть не может. Более того, сам Рослесхоз никаких претензий не высказывал.  

Адвокаты ссылаются на документы из территориального отдела Росреестра, которые показывают, что участки поставлены на кадастровый учет еще в 2013 году и имеют кадастровый номер. По словам адвоката Лисицыной Тамары Шустровой, якобы похищенные ее подзащитной земли и участки лесного фонда - разные территории, между ними проходит разрыв от четырех до 60 метров.  

Слова защиты подтверждают специалисты по кадастровому учету. Земельные участки, числящиеся за Лисицыной, встали на кадастр в апреле и мае 2013 года. Доверенность же Александра выдала в 2014 году. Кроме того, адвокаты представили техническое заключение от 11 марта 2019 года, которое также подтверждает вывод земель из состава лесного фонда.  

Не менее интересная картина получается и относительно нанесенного ущерба.

"Следствие вменяет хищение земель лесного фонда, при этом оценивает участки по кадастровой стоимости земель населенных пунктов", – возмущается Шустрова.  

Недоумевает и журналист-международник, писатель Олег Якубов. Он уверен: нет ни одного факта, говорящего о вине Лисицыной. "Следствие длится ровно год, но до сих пор не была проведена самая главная экспертиза – землеустроительная. Пока следствие ограничивается запросами, ответы на которые противоречат один другому", – отметил он.  

Уже не первый раз адвокаты и общественность просят отпустить многодетную мать под домашний арест. С личным поручительством за Александру выступили известные и уважаемые люди – герой России Артур Чилингаров, член Совета по правам человека Андрей Бабушкин, сенатор Франц Клинцевич и многие другие.  

Лисицына никогда не привлекалась к ответственности, у нее прекрасная характеристика, она активно участвует в общественной деятельности. Самое главное – у нее на воспитании находятся трое несовершеннолетних детей, которые тяжело переживают расставание с мамой.   

Следствие же пытается представить многодетную мать чуть ли не опасным рецидивистом. Якобы она может продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожит улики, будет воздействовать на других фигурантов дела, а то и вовсе скроется из-под зоркого ока правосудия.  

Защита считает подобные аргументы ничтожными. Все улики находятся у следствия, отмечает Шота Горгадзе, а земельные участки точно никуда не денутся. К тому же сейчас есть большое количество современных методов слежения, к примеру, электронный браслет. Скрыться с ним обвиняемый не сможет. 

При этом следственные действия с Александрой, отмечают адвокаты, толком не ведутся. "В середине апреля она была ознакомлена с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы в отношении одного из фигурантов. Я узнала, что образцы почерка взяты у него 16 апреля прошлого года. Уголовное дело было возбуждено 27 апреля. Год у следствия были образцы почерка, почему экспертиза не была назначена в течение этого времени?" – вопрошает Тамара Шустрова.  

Несостоятельной адвокаты считают и версию следствия, что Лисицына может воздействовать на других фигурантов дела. В качестве одного из аргументов в пользу заключения в СИЗО обвинители утверждали, что один из подозреваемых находится в международном розыске. "Кто-то находится в розыске. А Лисицына при чем? Она не знает никого из фигурантов дела", – отметила Шустрова.  

Шота Горгадзе не исключает, что Александру держат за решеткой, чтобы выйти на каких-то людей, против которых, как полагает следствие, она может дать нужные показания. "Человек ни в чем не виновен, но оговорит себя, лишь бы перестали пытать", – заявил адвокат. 

На заседании 26 апреля многодетная мать в очередной раз обратилась к суду и попросила освободить ее из-за решетки. "Незаконно лишать человека свободы, а мать – общения с детьми", – сказала Александра.  

Но доводам защиты и просьбам общественности Тверской районный суд вновь не внял. Молодой судья отправил многодетную мать за решетку еще на три месяца – до 27 июля. Таким образом, Александра будет вынуждена провести в СИЗО более полугода. 

Между тем заключение негативно сказывается на здоровье многодетной матери. У нее хронические заболевания опорно-двигательной системы, женщина чувствует себя хуже с каждым днем. По словам адвокатов Александры, должной медицинской помощи в СИЗО она не получает. 

Многодетная мать стала заложницей следствия, которое не может разобраться и найти виновного, прокомментировал решение суда руководитель информационного проекта по защите прав заключенных "ГУЛАГ – Инфо" Денис Солдатов. "Я для себя понял одно: Александра не имеет никакого отношения к этому делу. Некие лица скрываются от огромного аппарата следствия, который почему-то не может найти виновных", – недоумевает правозащитник.  

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Вчера мы провели в Тверском районном суде Москвы более 9-ти часов. Моей подзащитной, Александре Лисицыной, не смотря на все доводы защиты вновь продлили срок содержания под стражей. Очень хочется понять кому нужна эта неоправданная жестокость по отношению к многодетной матери, обвиняемой в совершении экономического преступления, чья вина еще не доказана. За Александру поручились Геннадий Зюганов, Артур Чилингаров, Франц Клинцевич, Андрей Бабушкин. И ничего. Росчерком пера судья со спокойной совестью продляет арест еще на 3 месяца. Стыдно, господа, стыдно.

Публикация от Шота Горгадзе (@gorgadze_shota)

Происходящее с Александрой Лисицыной Шота Горгадзе назвал издевательством. Решение Тверского районного суда не имеет ничего общего с правосудием, полагает он. Но опускать руки защита не намерена.

"Мы будем говорить все громче, общественность никому не удастся заткнуть. Это дело уже приобрело огромный общественный резонанс", – сказал журналистам адвокат. 

В течение нескольких суток защита будет обжаловать постановление Тверского районного суда в Мосгорсуде. "Надеюсь, что судья услышит голос разума и Александра Лисицына воссоединится со своими детьми", – заключил Горгадзе.  

Автор: Иван Поляков27 апреля 2019, 13:31

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