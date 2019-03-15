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Общество

Дело Лисицыной: следствие не доказало вину многодетной матери

Фото: www.globallookpress.com
Резонансный процесс по уголовному делу против матери троих несовершеннолетних детей Александры Лисицыной тянется уже пятый месяц. Все это время москвичка, страдающая тяжелыми хроническими заболеваниями, содержится в следственном изоляторе. Адвокаты женщины подчеркивают, что за эти месяцы следствие так и не смогло доказать ее вину. На пресс-конференции в Москве общественности были представлены важные документы, которые, уверена защита Александры, подтверждают ее невиновность и отсутствие состава преступления.   
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Следствие обвиняет многодетную мать в мошенничестве, причем в составе организованной преступной группы. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. Обвинение полагает, что Лисицына действовала в составе преступной группы и якобы незаконно завладела дорогими участками в Подмосковье. 

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Защита уверена: обвинение шито белыми нитками, никаких доказательств вины Александры у следствия нет. По словам адвоката многодетной матери, члена Совета по правам человека при президенте России Шоты Горгадзе, судят Александру за то, что в 2014 году она задумалась о покупке земли в Наро-Фоминском районе по предложению хорошего знакомого и выписала две доверенности на оформление недвижимости.  

Однако дело не двигалось, и вскоре женщина эту затею оставила. Вспомнила о неудавшейся сделке Александра лишь 13 ноября 2018 года, когда в ее дом, где она проживала с тремя несовершеннолетними детьми, пришли с обыском правоохранители. Оказалось, что на ее имя у некоего лица куплены те самые участки по доверенностям, выданным несколько лет назад. Якобы земля принадлежала лесному фонду, а раз так, то многодетная мать своими действиями нанесла ущерб государству.  

Адвокат Шота Горгадзе. Фото: gorgadze.ru

Уголовное дело против Лисицыной адвокаты называют незаконным. "До сих пор следствием не установлено, кому все-таки принадлежали земельные участки", – отметила адвокат Тамара Шустрова. Защита предоставила кадастровые документы, подтверждающие, что упомянутые земли не входят в состав Рослесхоза (имеются в распоряжении редакции. – Прим. ред.).

"Мы неоднократно говорили о наличии генплана городского поселения Селятино Наро-Фоминского района, утвержденного в июне 2017 года советом депутатов. Более того, по данным публичной кадастровой карты Московской области, участок Рассудовского участкового лесничества – земли Рослесхоза, поставлен на кадастровый учет и имеет свой кадастровый номер. В этот участок вошли все земли 30-го квартала, о котором ведет речь следствие", – рассказала на пресс-конференции Шустрова.   

Из представленных документов, подчеркивают адвокаты, видно, что участки, хищение которых инкриминируется Лисицыной, и земли Рослесхоза находятся через определенный разрыв – от четырех до 60 метров.  

Адвокаты обратились к экспертам по кадастровому учету, которые дали свое заключение. Так, специалист ООО "Наракадастр" Мария Гужанова отметила, что земля, которая числится за Лисицыной, не пересекается с участками лесного фонда. 

По ее словам, границы лесного фонда встали на кадастровый учет 18 марта 2013 года, а затем, 18 апреля и 28 мая, в кадастровой палате были зарегистрированы участки, числящиеся за Лисицыной.  "Это произошло до того, как Александра выписала доверенность. В сведениях ЕГРН есть данные, они официально оформлены, внесены границы", – отметила Гужанова.  

Таким образом, подчеркивает Шота Горгадзе, в деле нет ни состава преступления, ни пострадавшего. Получается, как в поговорке – без меня меня женили.

"Может, кому-то эти земли приглянулись, может, тот кто-то видит способ получить их через уголовное дело?" – задается вопросом адвокат.  

Не меньшее недоумение у защиты вызывает сам факт содержания Александры Лисицыной в СИЗО. За решеткой она находится с ноября 2018 года. Недавно Тверской районный суд продлил еще на два месяца срок заключения многодетной матери.  

Адвокаты недоумевают: для чего требуется содержать ее под стражей и разлучать с детьми? Она никого не убивала, не насиловала, да и сбежать она никуда не может – для слежки за обвиняемыми существует достаточно современных средств. Взять те же электронные браслеты.  

Фото: www.globallookpress.com

Защита неоднократно просила суд отпустить Лисицыну под домашний арест, под залог или под поручительство, но все тщетно. По мнению следствия, Александра, выйдя из СИЗО, то ли сбежит, то ли повлияет на других фигурантов дела, уничтожит улики, то ли вовсе продолжит заниматься преступной деятельность. Убойные аргументы, что и говорить.  

По словам Горгадзе, все улики есть в распоряжении следствия, уничтожить их никак нельзя. Что касается побега, то вопрос решается тем же электронным браслетом. Говоря о других фигурантах дела, адвокаты отмечают, что Лисицына с ними не знакома, что они сами и подтвердили. В записях телефонных разговоров, о которых постоянно упоминает следствие, об Александре нет ни слова.  

"Я до сих пор не могу понять, что происходит в голове у следователей, которые выходят с ходатайством об аресте многодетной матери, не представляющей никакой угрозы для общества", – сокрушается Горгадзе.  

Ситуация усугубляется тем, что у Александры за время нахождения в СИЗО обострились хронические заболевания опорно-двигательного аппарата. Защита бьет тревогу: многодетная мать чувствует себя все хуже, а должной медицинской помощи в следственном изоляторе не получает.  

Содержание в СИЗО – та еще пытка даже для здорового человека, отметил руководитель информационного проекта по защите прав заключенных "ГУЛАГ – Инфо" Денис Солдатов. "Спальное место – решетчатая кровать из железных пластин, в которую проваливается матрас. Само помещение – тесное, в душ можно сходить раз в неделю.

Фактически Александра отбывает наказание в тюремном режиме", – заявил правозащитник.  

Удержание женщины под стражей в крайне непростых условиях адвокат Олег Дугинов сравнил с похищением. "Чем отличается преступление, предусмотренное статьей 126 Уголовного кодекса (Похищение человека), от того, что невиновную многодетную мать противозаконно и помимо ее воли забрали из семьи и отлучили от детей?" – сокрушается юрист. 

Фото: pixabay.com

За Лисицыну поручилось множество известных в нашей стране и за ее пределами людей, отметил журналист-международник, писатель Олег Якубов. "Среди них – сенаторы, общественные деятели и даже Герой России, прославленный ученый Артур Чилингаров, а также многие полярники, чьим семьям помогала Александра", – отметил Якубов.  

Происходящее с многодетной матерью журналист назвал настоящим бесправием. "Из-за этого люди перестают верить тем, кто, по закону, должен их защищать", – подчеркнул он.     

Для привлечения внимания к судьбе Александры разрабатывается сайт в ее поддержку. Кроме того, в Сети размещено открытое письмо на имя президента, премьер-министра, главы Следственного комитета, Генпрокуратуры, правозащитных организаций. А член Совета по правам человека Андрей Бабушкин разместил петицию в поддержку многодетной матери, которая получила огромный отклик среди неравнодушных граждан. 

Адвокаты и общественность полны решимости продолжить борьбу за освобождение Александры. В понедельник, 18 марта, в Московском городском суде будет рассмотрена апелляция защиты на продление ареста Лисицыной. "Хочется верить, что суд проявит принципиальность, изучит все доводы и выпустит ее на свободу. Будем надеяться на верховенство закона", – сказал Шота Горгадзе. 

Автор: Иван Поляков15 марта 2019, 18:54

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