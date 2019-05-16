Названа самая пьющая нация в мире

Британская исследовательская организация Global Drug Survey представила доклад о пристрастии различных наций к алкоголю. Самой пьющей страной оказалась Великобритания. В список попали другие англоговорящие государства – США, Канада и Австралия.
Меньше всего употребляют спиртные напитки жители стран Южной Америки, в частности колумбийцы и чилийцы, уточняет Lenta.ru. Любопытно, что Россия не попала в список исследуемых стран.
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