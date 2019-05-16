Найдено универсальное средство от гриппа

Американские ученые раскрыли тайну того, что именно способствует высокому уровню заболеваний и смертности от вирусов в зимнее время года. И какие меры необходимо предпринять, чтобы сохранить себе и своим близким жизнь.

Согласно результатам последних исследований, опубликованных на сайте YaleNews, команда ученых из Йельского университета США заявила, что не так страшна холодная температура зимой, как уровень влажности воздуха. Это было доказано в результате эксперимента, проведенного над группой модифицированных мышей. Они поместили животных в камеры с одинаковой температурой, но разными показателями влажности, после чего грызунов заразили вирусом гриппа А.

Удивительно, но именно низкая влажность способствовала стремительной атаке вируса на живой организм. Как показали исследования, при пониженной влажности заметно снижается эффективность, с которой реснички на поверхности клеток дыхательных путей удерживают вирусы от попадания в организм и удаляют их со слизистой. Помимо этого, снижается способность клеток в легких восстанавливать повреждения, вызванные атакой вируса. Ученые также отметили, что в таких условиях врожденная имунная система человеака перестает сопротивляться болезни в нужной мере: снижается уровень выработки интерферонов и нарушается работа сигнальных соединений, предупреждающих соседние клетки об опасном вирусе.

Руководитель исследовательской команды Акико Ивасаки также отметил, что в местах, где уровень влажности падал, всегда наблюдался скачок в количестве зараженных гриппом людей и умерших от вируса. Поэтому, по словам ученых, чтобы максимально обезопасить себя в зимнее время года и, в случае заражения, облегчить симптомы гриппа, необходимо поддерживать достаточный уровень влаги в помещениях при помощи увлажнителей воздуха.