Раскрыт секрет идеального сна

Дженнифер Лопес и Катрин Денев, отвечая на бесконечные вопросы о секретах своей красоты, не устают повторять, что спать надо не менее 8 часов в сутки. Для большинства жителей мегаполисов это – роскошь. Мы так заняты делами, что проводим в кровати намного меньше положенного. Но как же и в этом случае вставать утром отдохнувшим и бодрым?

прочитано 1102 раза