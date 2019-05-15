Дума оперативно примет решение об упрощении получения вида на жительство в России
Нормативно-правовой акт уже направлен в профильные комитеты
нижней палаты, сообщил он. По его словам, люди, связанные корнями с нашей
страной, говорящие на русском, а также те, у кого живут в России родственники,
не должны испытывать неудобства от бюрократической волокиты.
"Все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки", – подчеркнул Володин.
Законопроект предлагает без квот давать разрешение на временное проживание гражданам Украины или лицам без гражданства, постоянно там проживающих. Также действие нормативно-правового акта распространяется на беженцев с Украины, переехавших в Россию на постоянное место жительства.
Предложенный на рассмотрение парламентариев документ также сокращает с шести до четырех месяцев сроки рассмотрения заявок о получении разрешения на временное проживание.
Вячеслав Володин напомнил, что подготовить соответствующий законопроект поручил президент Владимир Путин. "Главой государства последовательно реализуется политика поддержки наших соотечественников, которые живут в других странах, но хотят жить в России", – сказал спикер.
По его словам, прежде всего законопроект направлен на жертв войн и политических конфликтов. "Госдума поддержит дальнейшие шаги, которые направлены на восстановление справедливости по отношению к тем, с кем у нас один язык, общая история и культура", – заключил Володин.
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