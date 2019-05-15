Володин предложил увеличить срок перерегистрации охотничьих ружей до 15 лет
Поручение спикера прозвучало по итогам встречи депутатов с
представителями охотсообществ в апреле этого года. В настоящий момент
обязательная перерегистрация охотничьего оружия должна происходить раз в пять
лет.
В нижней палате намерены увеличить этот срок до 15 лет. Проработать соответствующий вопрос Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.
По словам руководителя нижней палаты, принятие такого решения важно для охотников – жителей отдаленных районов. Для оформления нужных документов им приходится выезжать в ближайший райцентр за сотни километров от дома, отметил спикер.
"К тому же это избавит их от необходимости платить дополнительные госпошлины", – подчеркнул Володин.
Законодатель выразил уверенность, что предлагаемая мера не приведет к ослаблению контроля за оборотом оружия. "Все необходимые контрольные мероприятия будут проводиться органами МВД и Росгвардии как и прежде – в установленном законом порядке", – сказал Володин.
Член Международного сафари-клуба Сергей Ястржембский поддержал инициативу спикера Госдумы. "Охотсообщество давно выступает за продление срока действия разрешений на оружие, потому что пять лет – очень короткий срок и нет необходимости перепроверки, перерегистрации охотничьего оружия с такой короткой регулярностью", – пояснил он.
Напомним, ранее парламентарии приняли закон об увеличении с пяти до 15 лет срока контрольного отстрела гражданского нарезного оружия.
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