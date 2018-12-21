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Общество

Парламентарии защитили животных от жестокого обращения

Фото: pixabay.com
На днях Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ответственном обращении с животными. В пятницу, 21 декабря, документ был одобрен Советом Федерации. Теперь очередь за президентом: глава государства должен подписать нормативно-правовой акт в ближайшее время. Зоозащитники называют принятие законопроекта большой победой. По словам активистов, депутаты Госдумы тесно взаимодействовали с ними все время разработки документа.
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Закон регулирует обращение с животными в целях их защиты и соблюдения принципов гуманности. В числе прочего документ определяет правовой статус приютов для питомцев, устанавливает требования к их размещению. К примеру, запрещается создавать места содержания животных в квартирах. 

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Кроме того, документ запрещает пропаганду жестокого обращения с животными. Регламентируется и порядок обращения с безнадзорными питомцами. Теперь возможна лишь программа "отлов – стерилизация – вакцинация", а затем возврат в прежнее место обитания. После отлова животное необходимо передать в приют. Вводится государственный и ветеринарный надзоры, а также контроль за состоянием зверей со стороны зоозащитников и волонтеров. 

Запрещено умерщвлять животных под любым предлогом, натравливать друг на друга, устраивать бои с их использованием. Нередко приходилось сталкиваться с тем, что люди выбрасывали своих питомцев на улицу. Теперь с порочной практикой будет покончено: просто так от животного избавиться будет нельзя. В соответствии с принятым законом, владелец будет обязан передать четвероногого друга новому владельцу.  

Также вводится запрет на содержание диких зверей в квартирах, частных домах, на садовых участках. Из торговых центров исчезнут контактные зоопарки, незаконным станет содержание питомцев в кафе, барах и ресторанах.  

Фото: pixabay.com

Еще одно важное нововведение – новые правила выгула животных, в том числе потенциально опасных пород. Теперь на улице хозяин будет обязан надеть на питомца ошейник, поводок и намордник. Это позволит исключить случаи нападения животных на прохожих.

Законопроект об ответственном обращении с животными общественность ждала не один год. Эксперт комиссии по экологической политике Московской городской думы Елена Иванова назвала принятие документа победой зоозащитников.  

В беседе с корреспондентом "Дни.ру" она отметила, что такой закон страна ждала восемь лет. "Первое чтение нормативно-правовой акт прошел еще в 2010 году. Наконец-то наступил момент, когда он одобрен окончательно. Общественность сделала для этого все возможное, мы бились и боролись за принятие закона", – сказала Иванова. 

Эксперт отметила, что в течение многих лет в России был правовой вакуум в сфере обращения с братьями меньшими. "Погибло и пострадало огромное количество животных, многие из питомцев остались без надзора. Было понятно, что необходимо вводить государственное регулирование в этой сфере. И сегодня большинство зоозащитников празднует эту победу", - отметила эксперт Мосгордумы. 

Все время разработки законопроекта депутаты Госдумы были на прямой связи с общественниками и активистами, подчеркнула Иванова. "Мы плотно работали с Ольгой Тимофеевой, с Владимиром Бурматовым, который сейчас возглавляет комитет нижней палаты по экологии. Парламентарии обращались за материалами, мы им помогали, подсказывали, обменивались информацией", – рассказала эксперт. 

Владимир Бурматов. Фото: www.globallookpress.com

Отдельно активист поблагодарила спикера Госдумы Вячеслава Володина. Иванова напомнила, что на встрече с зоозащитниками в 2016 году он пообещал, что закон будет принят.

"Я счастлива, что спикер сдержал свое слово. Думаю, что во многом благодаря его усилиям документ прошел второе и третье чтения", – подчеркнула эксперт Мосгордумы.  

Активную деятельность по защите животных ведет и актер театра и кино, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник. Принятие закона он назвал большой радостью для зоозащитников, сообщает официальный сайт Госдумы.

Актер напомнил, что о важности регулирования этой сферы говорил президент Владимир Путин. Осенью 2016 года глава государства дал соответствующее поручение правительству, подчеркнул Ярмольник. Актер поблагодарил Вячеслава Володина за долгожданный закон. 

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Сам председатель нижней палаты напомнил, что зоозащитники просили парламентариев как можно скорее принять документ еще при обсуждении вопроса о запрете контактной притравки. "Теперь важно, чтобы в течение полугода правительство разработало необходимые подзаконные акты, чтобы закон "Об ответственном обращении с животными" наконец начал работать", – подчеркнул Володин. 

Стоит отметить, что в уходящем году экологическая повестка стала одним из приоритетных направлений в работе Госдумы седьмого созыва. В марте президент Владимир Путин подписал закон о запрете контактных притравочных станций. Документ был принят нижней палатой еще в декабре 2017 года, однако его отклонил Совет Федерации.  

Фото: duma.gov.ru

Для устранения разногласий была создана согласительная комиссия из членов нижней и верхней палат парламента. От Госдумы в ней были представлены вице-спикер Ольга Тимофеева, глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, руководитель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и другие законодатели.

В итоге депутаты и сенаторы пришли к компромиссу. Законопроект вводит запрет на физический контакт между охотничьей собакой и диким животным в случае, если это животное каким-либо образом сковано в своих движениях.  

Также документ уточняет понятие "охотничья собака". К ним причисляются все собаки, используемые для охоты, вне зависимости от породы. В законе четко оговаривается, что подготовка и дрессировка собак для охоты может производиться лишь в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.

Автор: Иван Поляков21 декабря 2018, 16:27

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