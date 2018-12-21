Парламентарии защитили животных от жестокого обращения

На днях Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ответственном обращении с животными. В пятницу, 21 декабря, документ был одобрен Советом Федерации. Теперь очередь за президентом: глава государства должен подписать нормативно-правовой акт в ближайшее время. Зоозащитники называют принятие законопроекта большой победой. По словам активистов, депутаты Госдумы тесно взаимодействовали с ними все время разработки документа.



Закон регулирует обращение с животными в целях их защиты и соблюдения принципов гуманности. В числе прочего документ определяет правовой статус приютов для питомцев, устанавливает требования к их размещению. К примеру, запрещается создавать места содержания животных в квартирах.

Кроме того, документ запрещает пропаганду жестокого обращения с животными. Регламентируется и порядок обращения с безнадзорными питомцами. Теперь возможна лишь программа "отлов – стерилизация – вакцинация", а затем возврат в прежнее место обитания. После отлова животное необходимо передать в приют. Вводится государственный и ветеринарный надзоры, а также контроль за состоянием зверей со стороны зоозащитников и волонтеров.

Запрещено умерщвлять животных под любым предлогом, натравливать друг на друга, устраивать бои с их использованием. Нередко приходилось сталкиваться с тем, что люди выбрасывали своих питомцев на улицу. Теперь с порочной практикой будет покончено: просто так от животного избавиться будет нельзя. В соответствии с принятым законом, владелец будет обязан передать четвероногого друга новому владельцу.

Также вводится запрет на содержание диких зверей в квартирах, частных домах, на садовых участках. Из торговых центров исчезнут контактные зоопарки, незаконным станет содержание питомцев в кафе, барах и ресторанах.





Еще одно важное нововведение – новые правила выгула животных, в том числе потенциально опасных пород. Теперь на улице хозяин будет обязан надеть на питомца ошейник, поводок и намордник. Это позволит исключить случаи нападения животных на прохожих.

Законопроект об ответственном обращении с животными общественность ждала не один год. Эксперт комиссии по экологической политике Московской городской думы Елена Иванова назвала принятие документа победой зоозащитников.

В беседе с корреспондентом "Дни.ру" она отметила, что такой закон страна ждала восемь лет. "Первое чтение нормативно-правовой акт прошел еще в 2010 году. Наконец-то наступил момент, когда он одобрен окончательно. Общественность сделала для этого все возможное, мы бились и боролись за принятие закона", – сказала Иванова.

Эксперт отметила, что в течение многих лет в России был правовой вакуум в сфере обращения с братьями меньшими. "Погибло и пострадало огромное количество животных, многие из питомцев остались без надзора. Было понятно, что необходимо вводить государственное регулирование в этой сфере. И сегодня большинство зоозащитников празднует эту победу", - отметила эксперт Мосгордумы.



Все время разработки законопроекта депутаты Госдумы были на прямой связи с общественниками и активистами, подчеркнула Иванова. "Мы плотно работали с Ольгой Тимофеевой, с Владимиром Бурматовым, который сейчас возглавляет комитет нижней палаты по экологии. Парламентарии обращались за материалами, мы им помогали, подсказывали, обменивались информацией", – рассказала эксперт.





Отдельно активист поблагодарила спикера Госдумы Вячеслава Володина. Иванова напомнила, что на встрече с зоозащитниками в 2016 году он пообещал, что закон будет принят.

"Я счастлива, что спикер сдержал свое слово. Думаю, что во многом благодаря его усилиям документ прошел второе и третье чтения", – подчеркнула эксперт Мосгордумы.

Активную деятельность по защите животных ведет и актер театра и кино, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник. Принятие закона он назвал большой радостью для зоозащитников, сообщает официальный сайт Госдумы.

Актер напомнил, что о важности регулирования этой сферы говорил президент Владимир Путин. Осенью 2016 года глава государства дал соответствующее поручение правительству, подчеркнул Ярмольник. Актер поблагодарил Вячеслава Володина за долгожданный закон.





Сам председатель нижней палаты напомнил, что зоозащитники просили парламентариев как можно скорее принять документ еще при обсуждении вопроса о запрете контактной притравки. "Теперь важно, чтобы в течение полугода правительство разработало необходимые подзаконные акты, чтобы закон "Об ответственном обращении с животными" наконец начал работать", – подчеркнул Володин.

Стоит отметить, что в уходящем году экологическая повестка стала одним из приоритетных направлений в работе Госдумы седьмого созыва. В марте президент Владимир Путин подписал закон о запрете контактных притравочных станций. Документ был принят нижней палатой еще в декабре 2017 года, однако его отклонил Совет Федерации.





Для устранения разногласий была создана согласительная комиссия из членов нижней и верхней палат парламента. От Госдумы в ней были представлены вице-спикер Ольга Тимофеева, глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, руководитель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и другие законодатели.



В итоге депутаты и сенаторы пришли к компромиссу. Законопроект вводит запрет на физический контакт между охотничьей собакой и диким животным в случае, если это животное каким-либо образом сковано в своих движениях.

Также документ уточняет понятие "охотничья собака". К ним причисляются все собаки, используемые для охоты, вне зависимости от породы. В законе четко оговаривается, что подготовка и дрессировка собак для охоты может производиться лишь в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.